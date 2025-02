"Secondo le mie informazioni - ha detto Karin Keller-Sutter - non ci saranno conseguenze per la Svizzera." (foto d'archivio) Keystone

La Svizzera non subirà conseguenze dalla guerra commerciale che si profila tra gli Stati Uniti e l'Unione europea: la ministra delle finanze Karin Keller-Sutter se n'è accertata durante un incontro del G20 in Sudafrica, ha indicato lei stessa a Keystone-ATS.

Keystone-SDA, clsi, ats SDA

«Sono molto fiduciosa» sul fatto che le misure di ritorsione che l'UE rischia di adottare nei confronti degli USA di Donald Trump non si ripercuoteranno sulla Svizzera, ha affermato oggi la presidente della Confederazione all'agenzia a margine della riunione dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali a Città del Capo. «Secondo le mie informazioni non ci saranno conseguenze per la Svizzera».

Il collega polacco Andrzej Domanski, il cui paese detiene la presidenza di turno del Consiglio dell'UE, ha assicurato oggi che le eventuali misure decise da Bruxelles non toccheranno la Confederazione.