Tragedia in Vallese Guy Parmelin visita i feriti di Crans-Montana al Niguarda di Milano

SDA

6.2.2026 - 13:59

Il presidente della Confederazione Guy Parmelin (foto d'archivio)
Il presidente della Confederazione Guy Parmelin (foto d'archivio)
Keystone

Il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha fatto visita questa mattina ai feriti ricoverati all'ospedale milanese Niguarda in seguito all'incendio scoppiato a Capodanno nel bar «Le Constellation» a Crans-Montana (VS).

Keystone-SDA

06.02.2026, 13:59

06.02.2026, 14:15

Tragedia in Vallese. Crans-Montana: chiuso immediatamente un albergo a 5 stelle non conforme alle norme anti-incendio

Tragedia in ValleseCrans-Montana: chiuso immediatamente un albergo a 5 stelle non conforme alle norme anti-incendio

Parmelin, che si trova a Milano per partecipare alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi, ha voluto portare il suo saluto alle otto persone presenti ancora nel reparto di terapia intensiva e nel Centro Ustioni del Niguarda.

Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ha confermato a Keystone-ATS una notizia in tal senso dell'agenzia di stampa italiana Ansa.

Tragedia. Inferno a Crans-Montana: il canton Vallese versa i primi 48 aiuti d'urgenza

TragediaInferno a Crans-Montana: il canton Vallese versa i primi 48 aiuti d'urgenza

Le parole di Parmelin

Il presidente della Confederazione ha scritto sulla piattaforma X che ha visitato in un ospedale di Milano le vittime dell'incendio di Crans-Montana, i loro familiari e il personale medico e infermieristico.

«Ho espresso loro il mio rispetto, la mia solidarietà e la mia gratitudine, nonché il pieno sostegno della Svizzera», si legge.

L'incendio di Crans-Montana ha suscitato grande commozione in Italia. Sei delle 41 vittime e 11 dei 19 feriti sono di nazionalità italiana.

Nella Penisola si è spesso criticato il modo in cui la procura vallesana ha condotto le inchieste penali.

Incendio di Capodanno. Una vittima di Crans-Montana: «Non sarò mai più in grado di condurre una vita normale»

Incendio di CapodannoUna vittima di Crans-Montana: «Non sarò mai più in grado di condurre una vita normale»

