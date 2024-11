Il dentista di Berna non sente ragione: «Ho il diritto di non pagare le tasse»

Per anni un dentista di Berna ha ritenuto inutile presentare la dichiarazione dei redditi. Keystone

Un dentista bernese non vuole pagare le tasse e i contributi sociali e quindi da 15 anni ignora le fatture dello Stato. Ora un tribunale gli ha imposto il fallimento, ma lui continua a non sentire ragione.

Andreas Fischer Andreas Fischer

Hai fretta? blue News riassume per te Un dentista di Berna ha lasciato per anni insolute le fatture della Confederazione, del Cantone e della Cassa di compensazione.

«Ho il diritto di non pagare le tasse», dice il 64enne.

Il tribunale la pensa diversamente e impone il fallimento all'uomo, che tuttavia non si pente. Mostra di più

«Ho il diritto di non pagare le tasse»: un dentista di Berna si è rifiutato di pagarle per ben 15 anni. Ha anche nascosto sei milioni di franchi nei conti delle figlie. L'uomo è quindi stato condannato a una pena detentiva con la condizionale. Lui ha fatto ricorso contro la sentenza, ma è stato respinto da un tribunale superiore.

Tuttavia, il 64nne non vuol sentire ragione. Al quotidiano «Tages-Anzeiger» sostiene che ai sensi del Codice delle obbligazioni svizzero non si tratta di debiti e ha inoltre aggiunto che non è un negazionista dello Stato.

Nel frattempo l'uomo ha chiuso il suo studio dentistico. Pur avendo pagato gli stipendi e le fatture dei fornitori, non ha adempiuto ai suoi obblighi nei confronti dello Stato. Deve ben 485'000 franchi alla cassa di compensazione dei medici.

Nemmeno il fallimento cambia il suo atteggiamento

È così stata avviata una procedura fallimentare nei confronti del 64enne, che durante l'udienza si è limitato a consegnare una lettera e a lasciare immediatamente l'aula.

La procedura di fallimento, anche se non ancora definitiva, significa che l'uomo non può più disporre liberamente dei suoi beni. I conti sono congelati e i beni confiscati. Secondo i documenti del caso, l'uomo aveva già ritirato circa 2,8 milioni di franchi in contanti dieci anni fa.

Il dentista intende mantenere la sua posizione sul non pagare le tasse. Come ha dichiarato Adriano Marantelli, esperto di diritto tributario dell'Università di Berna, non esiste una scappatoia legale teorica per evitare di farlo.

È vero che il Codice delle obbligazioni svizzero, citato dal dentista, non menziona effettivamente un obbligo fiscale, ma la legge federale e la legge fiscale del Canton Berna lo fanno.