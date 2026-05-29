Martedì sono stati arrestati due cittadini italiani, di 20 e 23 anni, residenti nel loro Paese, in quanto sospettati di essere coinvolti in una tentata truffa ai danni di persone anziane tramite le cosiddette «chiamate shock».

«Chiamate shock» Han tentato di sottrarre denaro e gioielli fingendosi agenti, due giovani in manette a Lugano

Determinante è stata una tempestiva segnalazione alla Centrale comune d'allarme (CECAL). Gli immediati accertamenti della Polizia e il rapido intervento delle pattuglie sul territorio hanno permesso di intercettarli a Lugano.

Il metodo utilizzato riprende uno schema già emerso più volte in passato: i truffatori si sono presentati come membri delle forze dell'ordine sostenendo che un familiare della vittima fosse coinvolto in una rapina.

Con questo pretesto, hanno richiesto con insistenza denaro e gioielli.

Da segnalare infine come nelle ultime settimane si registri un'importante recrudescenza di questo genere di truffe.

Informazioni e consigli di prevenzione sono disponibili cliccando qui.