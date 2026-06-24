Controllo a Giornico
Hanno alzato un po' troppo il gomito, tre autisti di mezzi pesanti denunciati
Immagine d'illustrazione
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Durante delle verifiche avvenute negli scorsi giorni al Centro di controllo veicoli pesanti di Giornico, la Polizia cantonale ha riscontrato delle gravi infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale e denunciato tre autisti.
Ieri, martedì 23 giugno, un 45enne autista italiano alla guida di un camion bisarca immatricolato in Italia, proveniente dalla Penisola e diretto oltre San Gottardo, all'esame con etilometro ha dato esito positivo con un'alcolemia di 0.76 mg/l.
Inoltre, il camion (adibito al trasporto di camper) presentava dei difetti tecnici all'impianto di illuminazione.
L'uomo è stato quindi denunciato al Ministero pubblico per grave infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale e guida in stato di inattitudine. Gli è stato anche impedito di proseguire il viaggio e intimato il divieto di circolazione in Svizzera.
Altri due denunciati
Nei giorni precedenti, inoltre, sono stati constatati altri due casi di alcolemia qualificata in due autisti.
L'esame a cui sono stati sottoposti un 51enne rumeno e un 58enne tedesco ha dato infatti esito positivo rispettivamente con un'alcolemia di 0.46 mg/l e di 0.44 mg/l.
Entrambi i conducenti sono quindi stati denunciati ed è stato loro impedito di proseguire il viaggio.