Una testimone oculare ha raccontato a blue News che si trovava alla fermata dell'autobus della stazione ferroviaria di Winterthur quando ha sentito qualcuno gridare. Screenshot Google Maps

Questo giovedì mattina tre persone sono state ferite in un attacco con coltello alla stazione ferroviaria di Winterthur. La polizia ha arrestato sul posto il presunto autore di 31 anni. Una testimone oculare ha descritto l'incidente a blue News.

Redazione blue News Noemi Hüsser

Hai fretta? blue News riassume per te A Winterthur un 31enne svizzero avrebbe ferito tre persone con un'arma da taglio alla stazione ferroviaria giovedì mattina.

Un testimone oculare ha raccontato a blue News che l'aggressore ha gridato «Allah Akbar». La nostra lettrice ha poi soccorso un uomo con una ferita da taglio alla gamba.

Secondo la testimone sulla scena c'era un coltello da cucina seghettato e insanguinato. Mostra di più

Un uomo svizzero di 31 anni avrebbe ferito tre persone con un'arma da taglio alla stazione ferroviaria di Winterthur questo giovedì mattina. La polizia ha confermato d'aver arrestato un sospettato ancora in stazione.

Un testimone oculare ha riferito al Tages-Anzeiger che l'aggressore ha gridato «Allahu Akbar» («Dio è il più grande»). Questo è stato confermato anche da una testimone oculare che ha contattato blue News, ma che desidera rimanere anonima.

La donna si trovava alla fermata dell'autobus vicino alla stazione ferroviaria di Winterthur poco dopo le 08:30, mentre tornava a casa dopo un turno di lavoro notturno nel settore sanitario, quando ha sentito qualcuno gridare forte.

Poi ha visto un uomo che scappava. «Ho pensato: si corre così solo quando è successo qualcosa», ci racconta.

«Sembrava un coltello da cucina affilato e seghettato»

Non ha esitato a lungo e si è recata alla stazione ferroviaria per vedere se poteva aiutare.

Lì si è imbattuta in due dei tre feriti: «Uno aveva la gamba sporca di sangue. Mi ha detto che c'era un coltello».

L'arma giaceva a terra a poca distanza da loro. Era insanguinata e «sembrava un coltello da cucina affilato e seghettato», descrive la donna.

Alcune parti della stazione sono state isolate e le barriere sono state rimosse a mezzogiorno. BRK News

La testimone oculare ha poi aiutato l'uomo a premere sulla ferita fino all'arrivo dell'ambulanza e della polizia. Non ha visto il presunto colpevole, se non da lontano, mentre giaceva a terra, già fermato dagli agenti.

Dopo aver mostrato alla polizia dove si trovava il coltello a terra, è tornata a casa.

Le forze dell'ordine affermano che il movente del reato è ancora in corso di accertamento.

Il portavoce della polizia cantonale Roger Bonetti ha dichiarato che la polizia cantonale sta indagando in tutte le direzioni.

Vale la presunzione di innocenza.