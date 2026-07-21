Energia
I bacini idrici svizzeri non erano così vuoti da 20 anni, si rischia una carenza d'elettricità?
I bacini svizzeri, come il Klöntalersee nel Canton Glarona, stanno affrontando un periodo di estrema siccità.
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I bacini di accumulo svizzeri sono attualmente molto meno pieni rispetto alla media stagionale. La Confederazione ha chiarito se questa situazione possa mettere a rischio la sicurezza dell’approvvigionamento elettrico.
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- I bacini di accumulo svizzeri sono pieni solo al 46%, un livello nettamente inferiore alla media degli ultimi 20 anni, soprattutto a causa delle scarse nevicate e della siccità.
- Al momento le autorità non prevedono problemi per la sicurezza dell’approvvigionamento elettrico, anche se molto dipenderà dalle precipitazioni dei prossimi mesi.
- Nel lungo periodo, il ritiro dei ghiacciai potrebbe ridurre l’afflusso d’acqua, ma secondo gli esperti ciò non dovrebbe compromettere in modo decisivo la fornitura di energia.
Il livello di riempimento dei bacini di accumulo in Svizzera si attesta attualmente ad appena il 46%. Lo ha comunicato l’Ufficio federale dell’energia nel suo rapporto settimanale.
Il dato è inferiore di 16,4 punti percentuali rispetto alla media registrata nello stesso periodo negli ultimi 20 anni.
Tra le cause figurano le scarse nevicate invernali e l’attuale siccità. Anche la primavera di quest’anno sarebbe stata, nella media nazionale, una delle più secche dall’inizio delle rilevazioni, nel 1864.
Al momento non si prevedono carenze di elettricità
Quali conseguenze potrebbe avere questa situazione, nel breve e nel lungo periodo, sulla sicurezza dell’approvvigionamento? Per ora non ci sono motivi di particolare preoccupazione.
Secondo Andreas Jöckel, della Commissione federale dell’energia elettrica ElCom, al momento non si prevedono carenze nella fornitura di elettricità.
Intervistato dalla SRF, Jöckel ha tuttavia precisato che è ancora troppo presto per formulare previsioni affidabili. Molto dipenderà dalle precipitazioni dei prossimi mesi.
Anche il gruppo energetico Alpiq ritiene che i bacini possano ancora riempirsi. La società partecipa, tra gli altri, agli impianti della Grande Dixence, di Emosson e di Gougra, in Vallese.
Il caldo delle ultime settimane ha già contribuito a far risalire i livelli, poiché questi bacini dipendono in larga misura dall’acqua proveniente dallo scioglimento dei ghiacciai.
Quando i ghiacciai non saranno più una risorsa
Proprio questa fonte potrebbe progressivamente ridursi con il ritiro dei ghiacciai. Il glaciologo Matthias Huss, del Politecnico federale di Zurigo, avverte che la situazione potrebbe diventare critica già nei prossimi decenni.
«Tra dieci, venti o trent’anni, con ondate di calore paragonabili a quelle attuali, avremo molta meno acqua proveniente dallo scioglimento dei ghiacciai», ha spiegato.
D'altra parte, secondo Jöckel nemmeno questo scenario dovrebbe compromettere in futuro la sicurezza dell’approvvigionamento. I bacini di accumulo possono infatti coprire soltanto circa il 20% della domanda elettrica durante il semestre invernale.
Per questo motivo, non sarebbe determinante se in futuro non riuscissero più a riempirsi completamente.