In Svizzera, il numero di casi di Long Covid nei bambini è in aumento. L'UFSP ha pubblicato un foglio informativo per sostenere le scuole, mentre le organizzazioni specializzate sottolineano l'urgenza della situazione. Alcuni fanciulli addirittura non riuscirebbero più ad alzarsi dal letto e non vorrebbero più vivere.

Hai fretta? blue News riassume per te In Svizzera è in aumento il numero di casi di Long Covid nei bambini.

Per contrastare questo fenomeno, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha redatto una scheda informativa.

Il documento, disponibile in diverse lingue, non solo fornisce informazioni sui sintomi e sulle sfide a scuola, ma anche raccomandazioni concrete per l'azione.

Le associazioni specializzate denunciano la poca assistenza finora ricevuta, soprattutto dalle autorità cantonali.

In alcuni bimbi gli effetti sono così devastanti che non riescono più ad alzarsi dal letto e dicono di non voler più continuare a vivere. Mostra di più

Gli effetti del Long Covid sui bambini e sui giovani in Svizzera è sempre più evidente.

Per contrastare questo fenomeno, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha creato una scheda informativa (PDF in italiano) a sostegno dei dirigenti scolastici e degli insegnanti, come riportato dal Blick.

L'iniziativa, conclusa nel giugno 2024, mira a sensibilizzare sulle conseguenze a lungo termine delle infezioni virali.

Claudia Schumm di Long Covid Kids Switzerland (pagina iniziale in italiano) sottolinea l'importanza di questa misura.

Rende attenti come la pubblicazione del foglio informativo poco prima dell'inizio dell'anno scolastico 2024/25 è stata fondamentale per preparare le scuole a queste sfide inattese.

Il documento, disponibile in diverse lingue, non solo fornisce informazioni sui sintomi e sulle sfide scolastiche, ma anche raccomandazioni concrete per l'azione.

Le sfide per le famiglie colpite

Il numero di bambini e ragazzi colpiti è in costante aumento, come dimostra un comunicato stampa di Long Covid Kids Switzerland e ProtectTheKids Switzerland.

Circa 300 famiglie, soprattutto della Svizzera tedesca, si scambiano informazioni in gruppi online per trovare sostegno. I sintomi più comuni sono la stanchezza, l'affaticamento e il deterioramento cognitivo.

Particolarmente grave è il malessere post-esercizio (PEM), che comporta un peggioramento dei sintomi dopo uno sforzo fisico minimo.

Claudia Schumm critica il fatto che spesso i bambini colpiti impiegano troppo tempo per ricevere assistenza a scuola. Il Canton Turgovia è l'unico ad aver emanato un regolamento per l'insegnamento individuale, ma non è sufficientemente pubblicizzato.

Richieste di un'assistenza migliore

L'assistenza medica è inadeguata e molti pediatri sono oberati di lavoro. Claudia Schumm sottolinea che la sofferenza dei bambini è aggravata dalla mancanza di comprensione da parte degli adulti.

Alcuni bambini sono così gravemente colpiti da non poter più lasciare il letto, con conseguente perdita di istruzione e di contatti sociali. «Nel nostro gruppo ci sono bambini e ragazzi che hanno detto di non voler più vivere», ha detto Schumm al Blick.

Le famiglie devono spesso affrontare problemi finanziari e burocratici, mentre mancano dati affidabili sulle lunghe degenze in Svizzera.

Le stime si basano su studi esteri, il che rende la situazione ancora più difficile.

Fredy Neeser di ProtectTheKids chiede quindi misure mirate, tra cui la rapida distribuzione del foglio informativo dell'UFSP e la creazione di un centro interdisciplinare per le conseguenze a lungo termine delle malattie infettive.