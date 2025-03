Stessa situazione a Pasqua, a Pentecoste e all'inizio delle vacanze estive: politici e responsabili della viabilità non riescono a trovare una soluzione al problema della congestione del traffico al San Gottardo. KEYSTONE

Il caos del traffico al San Gottardo è imminente a Pasqua. Una mozione del consigliere nazionale dell'UDC Benjamin Giezendanner chiede che la strada del passo sia aperta tutto l'anno. Non solo gli ambientalisti alpini sono contrari.

Hai fretta? blue News riassume per te Il consigliere nazionale dell'UDC argoviese Benjamin Giezendanner propone di rendere accessibile il Passo del Gottardo tutto l'anno per ridurre gli ingorghi cronici ai portali del tunnel.

Gli oppositori, come l'organizzazione Pro Alps, vedono in questa proposta un aumento della capacità di transito alpino, in contrasto con l'Iniziativa delle Alpi.

Mentre la proposta è accolta con scetticismo a Uri, è benvenuta in Ticino perché migliorerebbe il collegamento con la Svizzera tedesca. Mostra di più

La Pasqua è alle porte e con la festività l'annuale caos del traffico sul San Gottardo è inevitabile. Gli automobilisti viaggiano a passo di lumaca attraverso le Alpi, mentre gli abitanti del Canton Uri soffrono per gli ingorghi. I pianificatori dei trasporti e i politici cercano da anni una soluzione, finora senza successo.

Adesso il consigliere nazionale dell'UDC argoviese Benjamin Giezendanner ha avanzato una nuova proposta: il Passo del Gottardo dovrebbe essere aperto al traffico tutto l'anno.

Questa misura, che costerebbe circa 300 milioni di franchi, dovrebbe evitare l'ingorgo pasquale e alleggerire il carico di lavoro delle comunità urane. Di solito la strada del passo viene aperta solo a Pentecoste. Nelle prime settimane dopo l'apertura, le auto passano tra muri di neve alti un metro.

I primi turisti percorrono la strada del Passo del Gottardo riaperta dopo la chiusura invernale, fotografati mercoledì 29 maggio 2024. KEYSTONE

In contrasto con l'iniziativa delle Alpi?

La proposta è sostenuta da 60 consiglieri nazionali, principalmente del PLR e dell'UDC, ma anche dal socialista ticinese Bruno Storni, come riporta il quotidiano «Tages-Anzeiger».

Per mantenere il passo aperto tutto l'anno, sarebbero necessari paravalanghe e nuove strade di collegamento. Giezendanner sostiene che questo non aumenterebbe la capacità, dato che non verrebbero costruite corsie aggiuntive.

D'altra pare, Pro Alps, ex l'Iniziativa delle Alpi, non è affatto d'accordo. L'organizzazione ritiene che si tratti di un aumento della capacità di transito, in contrasto con la Costituzione federale.

L'iniziativa, adottata nel 1994, vieta espressamente di aumentare la capacità di trasporto delle strade di transito nelle Alpi.

Pro Alps propone soluzioni alternative, come una tassa per il passaggio in galleria o un sistema di notifica preventiva. Ma il Consiglio federale le respinge perché sarebbero discriminatorie nei confronti della Svizzera meridionale.

Anche la gestione delle fasce orarie, in cui gli automobilisti dovrebbero registrarsi per un determinato orario di transito, è considerata impraticabile.

Gli esperti temono che i viaggiatori partirebbero troppo presto per evitare di perdere il proprio slot, il che richiederebbe enormi aree di attesa per le auto.

Uri è scettico, mentre il Ticino reagisce positivamente

Nel Canton Uri la proposta di Giezendanner è accolta con scetticismo. Il consigliere nazionale urano di centro-destra Simon Stadler punta invece su altre misure per ridurre il traffico in tangenziale, come la chiusura temporanea delle strade per i non residenti.

Invece in Ticino la proposta è accettata con favore perché migliorerebbe il collegamento con la Svizzera tedesca.

Il consigliere nazionale del PLR Simone Gianini sottolinea l'importanza dell'accessibilità durante tutto l'anno per non essere tagliati fuori dal resto del Paese in inverno. Questo potrebbe accadere se il tunnel stradale e i due ferroviari venissero chiusi contemporaneamente.

Bruno Storni sostiene la proposta di ridurre l'ingorgo pasquale, ma sottolinea l'importanza del traffico ferroviario verso sud. Le FFS hanno già aumentato la capacità e il tempo di percorrenza è inferiore a quello dell'auto grazie al tunnel di base.

