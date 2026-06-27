Sono quattrocentocinquanta i clienti che hanno presentato danni ai veicoli e sono circa 200 le segnalazioni per danni agli immobili dopo la grandinata che due settimane fa ha colpito il Mendrisiotto.

Le compagnie assicurative hanno così avviato le loro perizie e i drive-in sono già pieni.

Il bilancio, che prevede una stima di 8'000 franchi di danni di media per caso, resta comunque lontano dai 300 milioni di franchi fatti registrare nel Locarnese nel 2023.

La differenza, spiegano i tecnici, l'hanno fatta i chicchi di ghiaccio più piccoli, l’orario serale e una maggiore prevenzione.

I premi potrebbero comunque aumentare a causa del rincaro delle riparazioni e per la complessità dei veicoli.