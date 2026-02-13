Gli episodi avvenuti in Ticino hanno alimentato le richieste di maggiori mezzi per la lotta ai femminicidi. (Immagine d'archivio).
Keystone
La Federazione svizzera dei funzionari di polizia (FSFP) chiede più personale e una strategia nazionale nella lotta ai femminicidi. La richiesta arriva dopo l'episodio verificatosi lo scorso fine settimana in Ticino, con tanto di ferimento di tre agenti di polizia.
L'intervento era legato a un presunto femminicidio avvenuto a Faido, ha ricordato oggi la FSFP. Come noto, a Leontica il presunto autore del reato ha provocato un'esplosione che ha ferito i membri delle forze dell'ordine.
Dal punto di vista della Federazione è necessario un rafforzamento dell'organico dei corpi di polizia. Solo con personale sufficiente sarebbe possibile monitorare 24 ore su 24 i moderni strumenti di protezione, come le caviglie elettroniche. Questo è un presupposto fondamentale per garantire la migliore protezione possibile alle persone a rischio.
La FSFP ha esortato la politica e le autorità a dotare i corpi di polizia dei mezzi necessari. È necessaria una strategia coerente e a lungo termine per combattere la violenza domestica, che includa prevenzione, protezione delle vittime e una stretta collaborazione tra le autorità.