I delegati dei Giovani UDC, riuniti sabato in assemblea a Zugo, hanno confermato Nils Fiechter alla presidenza e deciso le linee guida per le prossime votazioni.
Oltre a Fiechter, i presenti hanno confermato nei loro incarichi anche i due vicepresidenti Joël Stutz e Daniel Esfeld, si legge in una nota odierna della formazione politica.
I delegati hanno inoltre deciso all'unanimità di sostenere l'iniziativa sulla sostenibilità, sottoposta a votazione popolare il 14 giugno.
Hanno inoltre approvato a larga maggioranza una modifica della legge sul servizio civile.