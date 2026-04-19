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Riuniti in assemblea I Giovani UDC confermano Nils Fiechter alla presidenza

SDA

19.4.2026 - 15:29

Nils Fiechter, presidente dei Giovani UDC
Nils Fiechter, presidente dei Giovani UDC
Keystone

I delegati dei Giovani UDC, riuniti sabato in assemblea a Zugo, hanno confermato Nils Fiechter alla presidenza e deciso le linee guida per le prossime votazioni.

Keystone-SDA

19.04.2026, 15:29

19.04.2026, 15:36

Oltre a Fiechter, i presenti hanno confermato nei loro incarichi anche i due vicepresidenti Joël Stutz e Daniel Esfeld, si legge in una nota odierna della formazione politica.

I delegati hanno inoltre deciso all'unanimità di sostenere l'iniziativa sulla sostenibilità, sottoposta a votazione popolare il 14 giugno.

Hanno inoltre approvato a larga maggioranza una modifica della legge sul servizio civile.

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