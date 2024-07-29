Lo hanno comunicato le autorità cantonali ticinesi. Le forze armate hanno terminato la prima parte del loro impegno domenica in Lavizzara, permettendo, tra le altre cose, di costruire il ponte provvisorio di Visletto e ripristinare la viabilità. I militi torneranno al lavoro dal 5 agosto, per un impiego ancora da definire nei dettagli.

La Protezione civile e gli altri enti di pronto intervento continueranno ad essere coordinati in agosto dallo Stato maggiore regionale di condotta.

La Protezione civile si sta occupando delle richieste di ripristino più urgenti, che, ricorda l'emittente di Comano, sono state finora 86, non tutte accolte. Sono stati terminati 26 cantieri, 24 sono attivi e altri ancora in pianificazione.

Il maltempo ha causato 7 vittime. C'è ancora una persona dispersa.