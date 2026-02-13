Circa 60 manifestanti hanno bloccato sabato mattina il flusso dei veicoli ad Amsteg, attraversando in gruppo le strisce pedonali per denunciare l'insostenibile pressione delle vetture in transito nei villaggi lungo la cantonale che porta a Göschenen e al San Gottardo.

Muniti di bandiere cantonali e striscioni con scritte come «Non ne possiamo più!», i dimostranti, sostenuti dall'organizzazione Pro Alps (già Iniziativa delle Alpi), hanno risposto all'appello della comunità d'interessi (IG) canton Uri, mostrando esasperazione per le code che da Schattdorf a Göschenen paralizzano la strada, specie nei fine settimana.

Proprio quest'oggi è una tipica giornata di caos viario per il cantone, con 20 chilometri di coda già al mattino davanti al portale nord della galleria del San Gottardo.

L'IG Uri chiede ora divieti di transito temporanei nei giorni più critici, invocando il principio costituzionale della protezione delle popolazioni alpine, calpestato – secondo l'associazione – a favore della libertà di circolazione dei turisti.

Malgrado le misure già adottate dalla Confederazione e dal cantone nel 2024, come le chiusure temporanee degli svincoli e i sistemi di dosaggio del traffico, la popolazione si sente infatti abbandonata e promette di alzare ancora la voce per difendere la propria qualità di vita.