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Incendio di Crans-Montana I Moretti avrebbero ricevuto 1,5 milioni da Stato e assicurazioni. Ecco cosa emerge dall'indagine

Carsten Dörges

22.3.2026

Jacques e Jessica Moretti (al centro) sono accompagnati dai loro avvocati.
Jacques e Jessica Moretti (al centro) sono accompagnati dai loro avvocati.
Bild: sda

L'indagine sulla situazione finanziaria dei coniugi Moretti ha rivelato aspetti imbarazzanti. Il procedimento verrà ora interrotto.

Redazione blue News

22.03.2026, 16:29

22.03.2026, 17:37

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Dopo l’incendio di Crans-Montana, le autorità indagano sui conti dei coniugi Moretti per sospetto riciclaggio di denaro.
  • Al centro della disputa c’è la richiesta di separare il procedimento finanziario dall’inchiesta penale, osteggiata dalle vittime.
  • Emergono inoltre versamenti pubblici e assicurativi per oltre 1,5 milioni di franchi e possibili irregolarità legate all’indennità di maternità.
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Dopo il disastro dell'incendio a Crans-Montana, ora si indaga anche sulla situazione finanziaria della coppia di proprietari del bar Constellation di Crans Montana Jessica e Jacques Moretti.

Come scrive il quotidiano «SonntagsZeitung», la Polizia federale (Fedpol) sta indagando su possibili casi di riciclaggio di denaro e anche le autorità francesi hanno avviato le proprie indagini.

Il punto di scontro da lunedì scorso: gli avvocati dei Moretti vogliono garantire che eventuali procedimenti per riciclaggio di denaro siano separati dall'indagine penale sull'incendio. I legali delle vittime si oppongono però a questa mossa, poiché perderebbero l’accesso ai documenti finanziari. Il patrimonio dei Moretti potrebbe infatti essere utilizzato in seguito per risarcire le vittime.

Un sacco di soldi in ballo

Le somme in gioco non sono di poco conto, come riporta il quotidiano SonntagsZeitung: «Secondo la nostra analisi delle transazioni, i pagamenti delle assicurazioni, dell'assicurazione contro la disoccupazione, delle casse malattia e della cassa di compensazione AVS per le varie aziende ammontano complessivamente a somme considerevoli».

Tra il 2015 e il 2026, oltre 1,5 milioni di franchi sarebbero confluiti dallo Stato e dagli assicuratori nelle aziende dei Moretti.

Mentre Jacques Moretti non ha dichiarato redditi imponibili, Jessica Moretti nel 2024 ha percepito, secondo le più recenti decisioni fiscali, un reddito netto di 252’000 franchi proveniente da due attività, il doppio rispetto agli anni precedenti. Dopo la nascita del figlio nel 2025, ciò ha comportato entrate sensibilmente più elevate.

Oltre all’indennità di maternità giornaliera di 220 franchi, sarebbero stati versati anche importi provenienti da un’assicurazione complementare, portando così l’indennità all’80% del salario regolare. Secondo le buste paga, ciò sarebbe avvenuto per entrambe le attività.

I Moretti e i loro avvocati non hanno rilasciato dichiarazioni alla «SonntagsZeitung». Fino a una condanna definitiva, vale la presunzione di innocenza.

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