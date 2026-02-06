Per la prima volta, dopo il rogo mortale al bar «Le Constellation» di Capodanno che ha causato 41 morti e 115 feriti, i proprietari, Jacques e Jessica Moretti rompono il silenzio con una lettera di due pagine A4 spedita il 4 febbraio ai loro impiegati
Nel testo la coppia spiega ai dipendenti che hanno «deciso di rompere il silenzio» che gli è «stato imposto» perché ora ritengono che sia loro dovere «alleviare il vostro dolore», dopo giorni di accuse reciproche.
«Il sospetto di collusione nei nostri confronti ci ha costretto a troncare ogni legame, rendendo il calvario ancora più insopportabile», proseguono, negando poi di aver voluto scaricare responsabilità.
Infatti, secondo i colleghi di lingua francese, nel testo si legge: «Eravate i nostri protetti e lo siete ancora. Nemmeno per un attimo avremmo potuto immaginare una simile tragedia».
Poi attaccano i media: «Siamo rimasti profondamente feriti dalle numerose voci diffamatorie diffuse», citando quella secondo cui Jessica sarebbe fuggita con la cassa, diffusa dai media italiani: «Una delle più spregevoli è stata la sua fuga immediata, cassa in mano», quando invece «noi eravamo lì, di fronte al caos».
Saranno di nuovo ascoltati dai magistrati al settimana prossima
I due accusati assicurano: «Continueremo a collaborare pienamente e a rispondere a tutte le domande al meglio delle nostre capacità», sperando che «l’indagine riveli la verità» con «fiducia nella giustizia».
E concludono dicendo: «Non vi abbandoneremo. Siamo legati a questo stesso destino e faremo tutto il possibile per sostenervi». Firmato: «Jessica et Jacques».
I coniugi Moretti saranno nuovamente interrogati dagli inquirenti vallesani la prossima settimana.