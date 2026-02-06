  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Inferno a Crans-Montana I Moretti scrivono ai dipendenti: «Siete i nostri protetti. Non vi abbandoneremo»

Paolo Beretta

6.2.2026

I coniugi Moretti in una foto d'archivio.
I coniugi Moretti in una foto d'archivio.
KEYSTONE

Stando a Franceinfo e alla RTS i coniugi Moretti, proprietari del bar «Le Constellation» nel cui rogo sono morte 41 persone, si sono rivolti ai loro dipendenti dopo la tragedia.

Paolo Beretta

06.02.2026, 14:43

Tragedia in Vallese. La procura di Roma ascolterà i feriti italiani di Crans-Montana

Tragedia in ValleseLa procura di Roma ascolterà i feriti italiani di Crans-Montana

Per la prima volta, dopo il rogo mortale al bar «Le Constellation» di Capodanno che ha causato 41 morti e 115 feriti, i proprietari, Jacques e Jessica Moretti rompono il silenzio con una lettera di due pagine A4 spedita il 4 febbraio ai loro impiegati

Lo hanno riportato giovedì i portali di Franceinfo e della RTS.

Nel testo la coppia spiega ai dipendenti che hanno «deciso di rompere il silenzio» che gli è «stato imposto» perché ora ritengono che sia loro dovere «alleviare il vostro dolore», dopo giorni di accuse reciproche.

Tragedia in Vallese. Guy Parmelin visita i feriti di Crans-Montana al Niguarda di Milano

Tragedia in ValleseGuy Parmelin visita i feriti di Crans-Montana al Niguarda di Milano

Il silenzio gli è stato imposto

Ribadiscono che il silenzio non è stata una loro scelta: «A causa delle indagini in corso, siamo stati costretti ad astenerci dall’esprimervi le nostre più sentite condoglianze».

Nelle due pagine il silenzio lo definiscono «incredibilmente pesante e doloroso».

Esprimono pure un pensiero per le vittime: «Piangiamo anche coloro che non sono più con noi, con immenso dolore».

Tragedia in Vallese. Crans-Montana: chiuso immediatamente un albergo a 5 stelle non conforme alle norme anti-incendio

Tragedia in ValleseCrans-Montana: chiuso immediatamente un albergo a 5 stelle non conforme alle norme anti-incendio

L'attacco ai media

«Il sospetto di collusione nei nostri confronti ci ha costretto a troncare ogni legame, rendendo il calvario ancora più insopportabile», proseguono, negando poi di aver voluto scaricare responsabilità.

Infatti, secondo i colleghi di lingua francese, nel testo si legge: «Eravate i nostri protetti e lo siete ancora. Nemmeno per un attimo avremmo potuto immaginare una simile tragedia».

Poi attaccano i media: «Siamo rimasti profondamente feriti dalle numerose voci diffamatorie diffuse», citando quella secondo cui Jessica sarebbe fuggita con la cassa, diffusa dai media italiani: «Una delle più spregevoli è stata la sua fuga immediata, cassa in mano», quando invece «noi eravamo lì, di fronte al caos».

Tragedia. Inferno a Crans-Montana: il canton Vallese versa i primi 48 aiuti d'urgenza

TragediaInferno a Crans-Montana: il canton Vallese versa i primi 48 aiuti d'urgenza

Saranno di nuovo ascoltati dai magistrati al settimana prossima

I due accusati assicurano: «Continueremo a collaborare pienamente e a rispondere a tutte le domande al meglio delle nostre capacità», sperando che «l’indagine riveli la verità» con «fiducia nella giustizia».

E concludono dicendo: «Non vi abbandoneremo. Siamo legati a questo stesso destino e faremo tutto il possibile per sostenervi». Firmato: «Jessica et Jacques».

I coniugi Moretti saranno nuovamente interrogati dagli inquirenti vallesani la prossima settimana.

Incendio di Capodanno. Una vittima di Crans-Montana: «Non sarò mai più in grado di condurre una vita normale»

Incendio di CapodannoUna vittima di Crans-Montana: «Non sarò mai più in grado di condurre una vita normale»

I più letti

L'ex principe Andrea lascia la Royal Lodge nel cuore della notte
Ecco i consigli di Alberto Tomba per affrontare la temibile Stelvio e il suo grande rimpianto
Il pattinatore spagnolo non potrà portare i Minion sul ghiaccio di Milano: «Sono estremamente deluso»
Ecco l'ultimo «ricatto» di Trump: il suo nome a stazione e aeroporto, o niente fondi per New York
Ecco perché la Stelvio è una delle discese più pericolose al mondo

Altre notizie

Voto l'8 marzo. Spesi quasi 6 milioni nella campagna sull'iniziativa «200 franchi bastano» da favorevoli e contrari. Ecco i dettagli

Voto l'8 marzoSpesi quasi 6 milioni nella campagna sull'iniziativa «200 franchi bastano» da favorevoli e contrari. Ecco i dettagli

Canton Argovia. Sale sul tetto di un treno e muore folgorato a 18 anni

Canton ArgoviaSale sul tetto di un treno e muore folgorato a 18 anni

Sotto arresto. L'uomo che ha aggredito un ebreo a Zurigo doveva lasciare la Svizzera

Sotto arrestoL'uomo che ha aggredito un ebreo a Zurigo doveva lasciare la Svizzera