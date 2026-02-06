I coniugi Moretti in una foto d'archivio. KEYSTONE

Stando a Franceinfo e alla RTS i coniugi Moretti, proprietari del bar «Le Constellation» nel cui rogo sono morte 41 persone, si sono rivolti ai loro dipendenti dopo la tragedia.

Per la prima volta, dopo il rogo mortale al bar «Le Constellation» di Capodanno che ha causato 41 morti e 115 feriti, i proprietari, Jacques e Jessica Moretti rompono il silenzio con una lettera di due pagine A4 spedita il 4 febbraio ai loro impiegati

Lo hanno riportato giovedì i portali di Franceinfo e della RTS.

Nel testo la coppia spiega ai dipendenti che hanno «deciso di rompere il silenzio» che gli è «stato imposto» perché ora ritengono che sia loro dovere «alleviare il vostro dolore», dopo giorni di accuse reciproche.

Il silenzio gli è stato imposto

Ribadiscono che il silenzio non è stata una loro scelta: «A causa delle indagini in corso, siamo stati costretti ad astenerci dall’esprimervi le nostre più sentite condoglianze».

Nelle due pagine il silenzio lo definiscono «incredibilmente pesante e doloroso».

Esprimono pure un pensiero per le vittime: «Piangiamo anche coloro che non sono più con noi, con immenso dolore».

L'attacco ai media

«Il sospetto di collusione nei nostri confronti ci ha costretto a troncare ogni legame, rendendo il calvario ancora più insopportabile», proseguono, negando poi di aver voluto scaricare responsabilità.

Infatti, secondo i colleghi di lingua francese, nel testo si legge: «Eravate i nostri protetti e lo siete ancora. Nemmeno per un attimo avremmo potuto immaginare una simile tragedia».

Poi attaccano i media: «Siamo rimasti profondamente feriti dalle numerose voci diffamatorie diffuse», citando quella secondo cui Jessica sarebbe fuggita con la cassa, diffusa dai media italiani: «Una delle più spregevoli è stata la sua fuga immediata, cassa in mano», quando invece «noi eravamo lì, di fronte al caos».

Saranno di nuovo ascoltati dai magistrati al settimana prossima

I due accusati assicurano: «Continueremo a collaborare pienamente e a rispondere a tutte le domande al meglio delle nostre capacità», sperando che «l’indagine riveli la verità» con «fiducia nella giustizia».

E concludono dicendo: «Non vi abbandoneremo. Siamo legati a questo stesso destino e faremo tutto il possibile per sostenervi». Firmato: «Jessica et Jacques».

I coniugi Moretti saranno nuovamente interrogati dagli inquirenti vallesani la prossima settimana.