Difficile identificare le vittime I parenti cercano disperatamente i loro figli dopo l'inferno di Crans- Montana

Helen Laube

2.1.2026

Crans-Montana, inferno a Capodanno
Crans-Montana, inferno a Capodanno. Fiori deposti in memoria delle vittime di Crans-Montana.

Fiori deposti in memoria delle vittime di Crans-Montana.

Immagine: KEYSTONE

Crans-Montana, inferno a Capodanno. Emanuele Galeppini è morto nell'incendio mortale di Crans-Montana.

Emanuele Galeppini è morto nell'incendio mortale di Crans-Montana.

Immagine: Instagram/@federazioneitalianagolf

Crans-Montana, inferno a Capodanno. Molte persone hanno voluto ricordare le vittime lasciando una candela accesa davanti al locale dove è avvenuta la tragedia.

Molte persone hanno voluto ricordare le vittime lasciando una candela accesa davanti al locale dove è avvenuta la tragedia.

Immagine: sda

Crans-Montana, inferno a Capodanno. Guy Parmelin, a sinistra, presidente della Confederazione durante la conferenza stampa accanto a Mathias Reynard, presidente del consiglio di Stato vallesano.

Guy Parmelin, a sinistra, presidente della Confederazione durante la conferenza stampa accanto a Mathias Reynard, presidente del consiglio di Stato vallesano.

Immagine: KEYSTONE

Crans-Montana, inferno a Capodanno. Compaiono i primi fiori nei pressi del bar «Le Constellation».

Compaiono i primi fiori nei pressi del bar «Le Constellation».

Immagine: KEYSTONE

Crans-Montana, inferno a Capodanno. Il presidente della Confederazione Guy Parmelin è giunto a Crans-Montana.

Il presidente della Confederazione Guy Parmelin è giunto a Crans-Montana.

Immagine: KEYSTONE

Crans-Montana, inferno a Capodanno. L'area attorno al bar «Le Constellation» è ora completamente recintata.

L'area attorno al bar «Le Constellation» è ora completamente recintata.

Immagine: KEYSTONE

Crans-Montana, inferno a Capodanno. Il locale è andato completamente distrutto.

Il locale è andato completamente distrutto.

Immagine: AP

Crans-Montana, inferno a Capodanno. I soccorsi all'opera nella notte.

I soccorsi all'opera nella notte.

Immagine: AP

Crans-Montana, inferno a Capodanno. Sono intervenute 40 ambulanze e 10 elicotteri.

Sono intervenute 40 ambulanze e 10 elicotteri.

Immagine: AP

Crans-Montana, inferno a Capodanno. Agenti di polizia nei pressi dell'area in cui è scoppiato un incendio al bar e lounge «Le Constellation» in seguito a un'esplosione nelle prime ore della notte di Capodanno, a Crans-Montana.

Agenti di polizia nei pressi dell'area in cui è scoppiato un incendio al bar e lounge «Le Constellation» in seguito a un'esplosione nelle prime ore della notte di Capodanno, a Crans-Montana.

Immagine: KEYSTONE

Crans-Montana, inferno a Capodanno. Secondo i media regionali, l'incidente ha causato diversi morti e feriti, come ha affermato la polizia cantonale.

Secondo i media regionali, l'incidente ha causato diversi morti e feriti, come ha affermato la polizia cantonale.

Immagine: KEYSTONE

Crans-Montana, inferno a Capodanno. Come mostrano le foto scattate sul posto ci sono poche prove visibili del disastro e dell'incendio all'esterno del bar. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che, secondo la polizia, l'esplosione è avvenuta nel seminterrato. Un incendio sarebbe poi scoppiato anche al piano terra.

Come mostrano le foto scattate sul posto ci sono poche prove visibili del disastro e dell'incendio all'esterno del bar. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che, secondo la polizia, l'esplosione è avvenuta nel seminterrato. Un incendio sarebbe poi scoppiato anche al piano terra.

Immagine: KEYSTONE

Crans-Montana, inferno a Capodanno. Il presidente del Consiglio di Stato vallesano Mathias Reynard (il primo da sinistra) ha fatto il punto per quel che concerne i mezzi utilizzati: «Tutti i nostri mezzi sono stati messi in azione: sono intervenuti 10 elicotteri, 40 ambulanze. (...) Sono stati messi a disposizione delle cellule di sostegno psicologico».

Il presidente del Consiglio di Stato vallesano Mathias Reynard (il primo da sinistra) ha fatto il punto per quel che concerne i mezzi utilizzati: «Tutti i nostri mezzi sono stati messi in azione: sono intervenuti 10 elicotteri, 40 ambulanze. (...) Sono stati messi a disposizione delle cellule di sostegno psicologico».

Immagine: KEYSTONE

Crans-Montana, inferno a Capodanno. I soccorsi sul posto.

I soccorsi sul posto.

Immagine: KEYSTONE

Dopo l'incendio di Crans-Montana, è iniziata l'identificazione delle vittime. I corpi sono così gravemente ustionati che potrebbero volerci giorni per identificarli. I genitori dei ragazzi dispersi stanno lanciando appelli disperati sui social media per avere informazioni sui loro familiari.

Helen Laube

02.01.2026, 05:57

02.01.2026, 10:30

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Dopo l'incendio del bar «Le Constellation» di Crans-Montana, che ha provocato almeno 40 morti, venerdì è iniziato il difficile compito di identificare le vittime.
  • Nel rogo sono rimaste ferite 115 persone, molte delle quali in modo grave.
  • Secondo le autorità, l'identificazione delle vittime richiederà «un po' di tempo».
  • I genitori e gli amici dei giovani scomparsi stanno lanciando un disperato appello sui social media per ottenere informazioni sui loro familiari.
Inferno a Crans-Montana. «Ero circondata da persone in fiamme, un angelo custode mi ha salvata»: il racconto della 17enne sopravvissuta

Inferno a Crans-Montana«Ero circondata da persone in fiamme, un angelo custode mi ha salvata»: il racconto della 17enne sopravvissuta

Dopo l'incendio del bar «Le Constellation» di Crans-Montana, che ha provocato almeno 40 morti, venerdì è iniziato il difficile compito di identificare le vittime. Secondo le autorità svizzere, i corpi sono così gravemente ustionati che potrebbero volerci giorni per stabilire i nomi di tutte le vittime.

Inoltre, 115 persone sono rimaste ferite, molte delle quali in modo grave. Al momento le informazioni dettagliate sulle vittime sono molto scarse.

Si può però ipotizzare che molti giovani siano rimasti feriti nel disastro. «Si tratta di pazienti giovani. In media hanno tra i 16 e i 26 anni», ha dichiarato a "24 heures" Claire Charmet, direttrice del CHUV, l'ospedale universitario di Losanna .

Secondo il presidente del governo vallesano, Mathias Reynard, ci vorrà «del tempo» per identificare le vittime. È un momento «terribile» per le famiglie colpite, ha ammesso in una conferenza stampa a Sion giovedì sera.

Persone in lacrime davanti al bar Le Constellation di Crans-Montana VS dopo l'incendio della notte di Capodanno.
Persone in lacrime davanti al bar Le Constellation di Crans-Montana VS dopo l'incendio della notte di Capodanno.
Immagine: Keystone/Jean-Christophe Bott

Appelli sui social media

Genitori e amici di adolescenti scomparsi stanno lanciando un disperato appello sui social media per avere informazioni sui loro familiari.

«Mia sorella di 15 anni è scomparsa. Non abbiamo più notizie dall'incendio nel bar di Crans-Montana», si legge in una storia postata su Instagram, secondo quanto riportato da «20 Minuten». La ragazza si trovava lì con tre amici, anch'essi dispersi. L'autore del post ha chiesto informazioni e aiuto alle persone.

In un altro post citato da «20 Minuten», viene mostrato un giovane uomo. È scomparso dopo il dramma. «Se lo avete visto dopo l'1:30 o sapete dove è stato portato, vi prego di contattarmi». «Anche tre suoi amici sono scomparsi», ha dichiarato l'autore.

Tragedia. Crans-Montana: identificata la prima vittima, è un 16enne italiano, talento del golf

TragediaCrans-Montana: identificata la prima vittima, è un 16enne italiano, talento del golf

Secondo fonti italiane, tra i morti e i feriti ci sono anche degli italiani. Giovanni Tamburi di Bologna è tra i dispersi, riporta il Blick. La madre ha lanciato un appello per ritrovare il figlio.

«Stiamo chiamando tutti gli ospedali, ma nessuno sa nulla, soprattutto perché quelli che sono stati ricoverati sono in condizioni terribili», ha dichiarato la donna al quotidiano italiano «La Repubblica». Il 16enne era andato in vacanza a Crans-Montana con il padre, che possiede una casa in Svizzera.

Inferno a Crans-Montana. Il «flashover» avrebbe portato alla tragedia: il video mostra perché il fenomeno diventa mortale

Inferno a Crans-MontanaIl «flashover» avrebbe portato alla tragedia: il video mostra perché il fenomeno diventa mortale

Persona scomparsa dall'Italia

Pure il sedicenne Emanuele Galeppini era dato per disperso. Si tratta della prima vittima identificata formalmente.

Stava trascorrendo il Capodanno con gli amici nel bar «Le Constellation». La sua famiglia non aveva più avuto sue notizie dopo il disastro dell'incendio e ora è alla disperata ricerca di indizi, come riporta il «Blick» citando il quotidiano italiano «Genova Today».

Secondo «20 Minuten», il profilo «Crans Montana Avis de Recherche» è stato creato su Instagram. Il suo scopo è quello di aiutare la ricerca dei parenti delle persone scomparse e poi di essere chiuso.

Per i parenti, le persone vicine alle vittime, le persone con ferite lievi e i testimoni è stata istituita una linea telefonica di assistenza: 0848 112 117.

Il soffitto del bar di Crans.-Montana in fiamme

Il soffitto del bar di Crans.-Montana in fiamme

L'incendio a Crans-Montana non ha lasciato tracce solo sul posto, ma anche sui social media. Come riporta «Le Nouvelliste», sta circolando un video che mostra il soffitto del bar in fiamme.

01.01.2026

