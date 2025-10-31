I politici vogliono una domenica di saldi al mese: chi la spunterà?

Attualmente le vendite domenicali sono consentite in molte regioni durante il periodo dell'Avvento. KEYSTONE

Più shopping, meno domeniche: una nuova legge potrebbe estendere notevolmente gli orari di apertura dei negozi e mandare i commessi a lavorare fino a dodici domeniche all'anno.

Petar Marjanović Petar Marjanović

Hai fretta? blue News riassume per te In Svizzera una nuova legge permetterà di aumentare le vendite domenicali, fino a dodici all'anno invece delle attuali quattro.

I commercianti sono favorevoli, mentre i sindacati mettono in guardia dallo stress e dalla riduzione dei salari dei commessi.

È in corso il processo di consultazione, al termine del quale il Parlamento deciderà. Mostra di più

Una proposta di modifica della legge circola da settimane negli uffici di politici, lobbisti e sindacati. Il titolo, poco appariscente, è: «Flessibilità temporanea degli orari di apertura dei negozi».

Dietro questo nome ingombrante, però, si nasconde l'idea che in futuro i commessi dovranno lavorare la domenica fino a una volta al mese.

blue News spiega i retroscena.

Chi ha chiesto cosa?

Il dibattito politico su questo tema è iniziato nel maggio 2020, quando il Covid stava ancora infettando migliaia di persone e l'economia era bloccata per decisione del Consiglio federale.

Nel Canton Zurigo, i politici dell'UDC e del PLR hanno chiesto che i negozi potessero aprire più spesso la domenica, almeno temporaneamente.

La loro proposta riguardava la Legge sul lavoro svizzera, che attualmente stabilisce che i cantoni possono consentire ai negozi di assumere personale solo per un massimo di quattro domeniche all'anno.

«I Cantoni possono designare un massimo di quattro domeniche all'anno in cui i dipendenti (...) possono essere impiegati»

I politici zurighesi hanno discusso per tre anni su cosa volessero esattamente. Nel novembre 2023 è stata presa la decisione: la Svizzera deve permettere ai cantoni di autorizzare fino a dodici domeniche di vendita all'anno.

L'idea iniziale di adattare la legge sul lavoro solo «per un periodo limitato» a causa della pandemia si è trasformata in un tentativo di rendere quasi ogni domenica un giorno di saldi in casi estremi.

La decisione di Zurigo è stata una cosiddetta «iniziativa cantonale». Ciò consente ai parlamenti cantonali di presentare autonomamente richieste al Parlamento nazionale.

Cosa dovrebbe cambiare esattamente?

I responsabili della politica economica del Consiglio degli Stati hanno lavorato al progetto di legge per quasi due anni e hanno pubblicato la loro proposta nell'agosto 2025.

Ma cosa cambierebbe esattamente per i commessi e i consumatori? È impossibile dirlo con esattezza. Il fatto è che le vendite domenicali non sono particolarmente popolari nei cantoni, nonostante le richieste a gran voce.

Anche se attualmente ogni cantone può autorizzare fino a quattro vendite domenicali all'anno, non tutti si avvalgono di questa possibilità.

Nel Canton Argovia, ad esempio, sono consentite due vendite domenicali a dicembre, mentre una terza è stabilita dai comuni. Nel Canton Berna, la politica lascia la decisione ai negozi stessi: possono aprire due domeniche all'anno. Anche nel semicantone di Basilea Città ne sono consentite due.

Ma è difficile ottenere una panoramica precisa perché molti cantoni lasciano la decisione ai comuni.

In altre parole, ci sono cantoni che probabilmente utilizzeranno tutti i dodici giorni. Tuttavia, altri probabilmente si asterranno dal farlo per proteggere la popolazione.

Non c'è un sovrapprezzo per le domeniche?

Il lavoro domenicale non è impopolare per tutti i dipendenti. Anzi, molti lo apprezzano perché permette loro di ricevere il bonus domenicale del 50% e di integrare il loro reddito, spesso basso.

«Al dipendente deve essere corrisposta un'integrazione salariale del 50%»

Tuttavia, c'è chi avverte che le dodici domeniche previste potrebbero peggiorare la situazione salariale.

Il motivo? Allo stato attuale, l'integrazione si applica solo al personale di vendita che lavora in un massimo di sei domeniche o giorni festivi. In altre parole, se non cambia nulla, in futuro i dipendenti si troverebbero in una situazione peggiore se dovessero lavorare più spesso di domenica.

Quali sono le reazioni?

Non sorprende che le reazioni siano divise. L'organizzazione lobbistica dei commercianti, la Federazione svizzera del commercio al dettaglio, accoglie con favore la proposta.

In una dichiarazione, afferma che l'attuale regolamento «non corrisponde alla realtà odierna dei consumatori e alle esigenze dei clienti». Sottolinea inoltre che le dodici domeniche non sono obbligatorie, ma sono di competenza dei Cantoni.

I sindacati Unia e Syna, invece, criticano aspramente il cambiamento. Hanno persino lanciato una petizione intitolata «Giù le mani dalla domenica!», che secondo loro è sostenuta da «migliaia di persone».

Il motivo? Il lavoro domenicale è dannoso per la vita familiare, il relax e la salute.

Leena Schmitter, sindacalista responsabile di Unia, ha dichiarato al giornale sindacale «Work»: «Il lavoro domenicale non deve diventare la norma. L'attacco al personale di vendita è un attacco a tutti i lavoratori».

Esiste una proposta di compromesso?

Sì, i due membri del PS del Consiglio degli Stati Carlo Sommaruga (Ginevra) ed Eva Herzog (Basilea Città) rifiutano l'estensione a dodici delle domeniche di vendita. Tuttavia, vogliono consentire ai Cantoni di avere più domeniche di apertura, a condizione che i lavoratori siano meglio tutelati.

Nello specifico: se ai dipendenti del commercio al dettaglio si applica un contratto collettivo di lavoro generalmente vincolante, i cantoni dovrebbero essere autorizzati a consentire fino a otto vendite domenicali all'anno.

Un contratto collettivo di lavoro di questo tipo si applica a tutti i dipendenti di un settore e viene negoziato congiuntamente da sindacati e datori di lavoro. Spesso stabilisce standard minimi per ferie, salari e orari di lavoro.

Cosa succederà ora?

Il progetto di legge è attualmente in fase di «consultazione». Ciò significa che i partiti, le associazioni, i cantoni e le organizzazioni - così come i cittadini - hanno tempo fino al 17 novembre 2025 per commentarla.

Il feedback sarà incorporato nella bozza finale, che il Parlamento discuterà a partire dal prossimo anno.

Il sindacato Unia sta già esercitando pressioni e chiedendo di fermare il deterioramento della protezione dei lavoratori. Se il «peggioramento delle disposizioni di tutela» dovesse andare in porto, minaccia un referendum.