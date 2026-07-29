Domenica i pompieri di Regensdorf, nel Canton Zurigo, sono intervenuti per spegnere un barbecue acceso ai margini del bosco. A causa della siccità è attualmente in vigore un divieto di accendere fuochi all’aperto. L’operazione ha suscitato centinaia di reazioni sui social media.

Hai fretta? blue News riassume per te I vigili del fuoco di Regensdorf, nel Canton Zurigo, sono intervenuti per spegnere un barbecue acceso ai margini del bosco nonostante il divieto dovuto alla siccità.

Per mettere in sicurezza l’area sono stati impiegati dodici operatori, due veicoli e quasi mille litri d’acqua.

L’episodio ha suscitato centinaia di commenti sui social, tra critiche al responsabile, ringraziamenti ai pompieri e dubbi sull’entità dell’intervento. Riepilogo creato con

Domenica i vigili del fuoco di Regensdorf, nel Canton Zurigo, sono intervenuti per un barbecue acceso nel bosco.

A causa della persistente siccità, nella zona è attualmente vietato accendere fuochi all’aperto all’interno delle aree boschive e nelle loro immediate vicinanze.

Come riferito dal comandante dei pompieri Laurent Cohn al «Tages-Anzeiger», all’intervento hanno partecipato dodici operatori con due veicoli. Per spegnere completamente le braci e bagnare l’area circostante sono stati necessari quasi mille litri d’acqua.

I vigili del fuoco hanno poi spiegato che il fuoco si trovava ai margini del bosco e lontano da un punto di approvvigionamento idrico. Con il vento in aumento, è stato necessario intervenire rapidamente per evitare che le scintille si propagassero.

Centinaia di reazioni sui social

Il post pubblicato dai pompieri ha raccolto diverse centinaia di commenti. Molti utenti hanno criticato il responsabile e chiesto che gli venissero addebitati i costi dell’intervento.

«Spero che il responsabile debba pagare l’intervento», ha scritto una persona. Un’altra ha commentato: «Non sapere non è una giustificazione. Del divieto di accendere fuochi si parla da giorni».

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Numerosi utenti hanno però anche ringraziato i soccorritori. «Per fortuna i pompieri sono arrivati rapidamente», si legge in un commento. Un’altra persona ha osservato: «Se le braci avessero raggiunto il bosco, sarebbero serviti molta più acqua e un intervento ben più imponente».

Qualcuno ha comunque messo in dubbio la necessità del dispiegamento di forze. «Per un fuoco del genere serve davvero chiamare i pompieri?», ha chiesto un utente.

I vigili del fuoco hanno respinto le critiche sui social, spiegando che, considerate la siccità, l’intensificarsi del vento e la posizione del fuoco ai margini del bosco, non era possibile correre alcun rischio.

Al momento dell’arrivo dei pompieri, l’uomo che aveva acceso quel grill si trovava ancora sul posto. Avrebbe riconosciuto il proprio errore, mostrandosi pentito, e avrebbe dichiarato di non essere a conoscenza del divieto in vigore.