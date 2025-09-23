I premi delle casse malati aumenteranno in media del 4,4% nel 2026. sda

L'anno prossimo i premi delle casse malati aumenteranno del 4,4%. Uno dei motivi è il continuo aumento dei costi sanitari.

Hai fretta? blue News riassume per te I premi di cassa malati aumenteranno in media del 4,4%, raggiungendo in media i 393,30 franchi al mese nel 2026.

I motivi principali sono l'aumento dei costi sanitari dovuto all'invecchiamento, ai progressi della medicina, al maggior numero di trattamenti e all'aumento delle tariffe.

Con nuove riforme e pacchetti di risparmio, il Consiglio federale intende ridurre l'onere in futuro e risparmiare fino a mezzo miliardo di franchi all'anno. Mostra di più

L'anno prossimo i premi di cassa malati aumenteranno in modo significativo. Secondo l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), il premio mensile medio aumenterà del 4,4%, raggiungendo 393,30 franchi nel 2026. Questo corrisponde a un aumento medio di 16,60 franchi rispetto al 2025.

Il rincaro è dovuto al continuo aumento dei costi della sanità, che sono trainati, tra gli altri fattori, dai progressi della medicina, dall'invecchiamento della popolazione, dalla crescente domanda di cure e dall'aumento delle tariffe ambulatoriali e ospedaliere.

Il premio medio per gli adulti aumenterà di 18,50 franchi a 465,30 franchi (+4,1%). I giovani adulti pagheranno 326,30 franchi al mese (+13,30 franchi, pari al 4,2%), mentre i bambini subiranno un aumento di 5,70 franchi, passando a 122,50 franchi (+4,9%).

I premi sono fissati dagli assicuratori e rivisti dall'UFSP per verificarne la fondatezza.

I costi sanitari sono aumentati del 4,6 percento

A metà del 2025, i costi sanitari sono aumentati del 4,6% rispetto all'anno precedente. Oltre ai cambiamenti demografici e alle nuove costose opzioni terapeutiche, anche i trattamenti ambulatoriali stanno determinando un aumento dei costi.

Sebbene si ritenga che il passaggio dagli interventi in regime di ricovero a quelli ambulatoriali abbia senso dal punto di vista medico e riduca i costi, i servizi ambulatoriali sono attualmente finanziati esclusivamente attraverso i premi.

A partire dal 2028, la situazione cambierà con il finanziamento standardizzato dei servizi ospedalieri e ambulatoriali, che dovrebbe alleggerire l'onere per gli assicurati.

La Confederazione vuole continuare a frenare la crescita dei costi

Negli ultimi anni la Confederazione ha già attuato misure per contenere la crescita dei costi. Il controllo dei prezzi dei farmaci e la revisione dei servizi medici hanno permesso di risparmiare oltre due miliardi di franchi.

A partire dal 2026 entreranno in vigore ulteriori riforme: il Consiglio federale fisserà obiettivi di costo per la crescita della cassa malati obbligatoria e i Cantoni dovranno contribuire in misura minima alla riduzione dei premi.

Il secondo pacchetto di contenimento dei costi, adottato dal Parlamento nel 2025, mira a ottenere ulteriori risparmi fino a mezzo miliardo di franchi all'anno. Questo prevede, tra l'altro, sconti sul volume dei farmaci ad alto volume e una maggiore attenzione alla concorrenza nel settore ospedaliero.

