  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

La Confederazione promette riforme I premi di cassa malati aumentano più rapidamente dei salari

Lea Oetiker

23.9.2025

I premi delle casse malati aumenteranno in media del 4,4% nel 2026.
I premi delle casse malati aumenteranno in media del 4,4% nel 2026.
sda

L'anno prossimo i premi delle casse malati aumenteranno del 4,4%. Uno dei motivi è il continuo aumento dei costi sanitari.

Lea Oetiker

23.09.2025, 16:08

Hai fretta? blue News riassume per te

  • I premi di cassa malati aumenteranno in media del 4,4%, raggiungendo in media i 393,30 franchi al mese nel 2026.
  • I motivi principali sono l'aumento dei costi sanitari dovuto all'invecchiamento, ai progressi della medicina, al maggior numero di trattamenti e all'aumento delle tariffe.
  • Con nuove riforme e pacchetti di risparmio, il Consiglio federale intende ridurre l'onere in futuro e risparmiare fino a mezzo miliardo di franchi all'anno.
Mostra di più

L'anno prossimo i premi di cassa malati aumenteranno in modo significativo. Secondo l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), il premio mensile medio aumenterà del 4,4%, raggiungendo 393,30 franchi nel 2026. Questo corrisponde a un aumento medio di 16,60 franchi rispetto al 2025.

Il rincaro è dovuto al continuo aumento dei costi della sanità, che sono trainati, tra gli altri fattori, dai progressi della medicina, dall'invecchiamento della popolazione, dalla crescente domanda di cure e dall'aumento delle tariffe ambulatoriali e ospedaliere.

Il premio medio per gli adulti aumenterà di 18,50 franchi a 465,30 franchi (+4,1%). I giovani adulti pagheranno 326,30 franchi al mese (+13,30 franchi, pari al 4,2%), mentre i bambini subiranno un aumento di 5,70 franchi, passando a 122,50 franchi (+4,9%).

I premi sono fissati dagli assicuratori e rivisti dall'UFSP per verificarne la fondatezza.

Panoramica dei comuni e dei cantoni. Nuova stangata sulle casse malati: in Ticino il rincaro più alto

Panoramica dei comuni e dei cantoniNuova stangata sulle casse malati: in Ticino il rincaro più alto

I costi sanitari sono aumentati del 4,6 percento

A metà del 2025, i costi sanitari sono aumentati del 4,6% rispetto all'anno precedente. Oltre ai cambiamenti demografici e alle nuove costose opzioni terapeutiche, anche i trattamenti ambulatoriali stanno determinando un aumento dei costi.

Sebbene si ritenga che il passaggio dagli interventi in regime di ricovero a quelli ambulatoriali abbia senso dal punto di vista medico e riduca i costi, i servizi ambulatoriali sono attualmente finanziati esclusivamente attraverso i premi.

A partire dal 2028, la situazione cambierà con il finanziamento standardizzato dei servizi ospedalieri e ambulatoriali, che dovrebbe alleggerire l'onere per gli assicurati.

Ecco perché. Ticino, spese sanitarie sopra la media: cresce l'attesa per i premi 2026

Ecco perchéTicino, spese sanitarie sopra la media: cresce l'attesa per i premi 2026

La Confederazione vuole continuare a frenare la crescita dei costi

Negli ultimi anni la Confederazione ha già attuato misure per contenere la crescita dei costi. Il controllo dei prezzi dei farmaci e la revisione dei servizi medici hanno permesso di risparmiare oltre due miliardi di franchi.

A partire dal 2026 entreranno in vigore ulteriori riforme: il Consiglio federale fisserà obiettivi di costo per la crescita della cassa malati obbligatoria e i Cantoni dovranno contribuire in misura minima alla riduzione dei premi.

Il secondo pacchetto di contenimento dei costi, adottato dal Parlamento nel 2025, mira a ottenere ulteriori risparmi fino a mezzo miliardo di franchi all'anno. Questo prevede, tra l'altro, sconti sul volume dei farmaci ad alto volume e una maggiore attenzione alla concorrenza nel settore ospedaliero.

Di più sulla cassa malati

I più letti

La moglie di Maurizio Crozza: «Da subito ho pensato che sarebbe stato per sempre»
Nuova stangata sulle casse malati: in Ticino il rincaro più alto
Le nozze segrete a Ischia di Venus Williams e il modello Andrea Preti
La Svizzera non può permettersi il più moderno sistema di difesa anti-droni
Bianca Atzei e Stefano Corti, la rottura tra tradimento e minacce: la cantante rompe il silenzio

Altre notizie

Svizzera. Consiglio nazionale: fetta più grande del canone per i media privati

SvizzeraConsiglio nazionale: fetta più grande del canone per i media privati

Votazione. Imposizione individuale: sarà referendum, anche Argovia dice sì

VotazioneImposizione individuale: sarà referendum, anche Argovia dice sì

Medio Oriente. La Svizzera si unisce a una dichiarazione congiunta su Israele

Medio OrienteLa Svizzera si unisce a una dichiarazione congiunta su Israele