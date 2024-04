I premi di cassa malati verso un nuovo massiccio aumento

I premi delle assicurazioni sanitarie rischiano di aumentare di nuovo in modo massiccio. sda

A giugno la Svizzera voterà su due proposte relative al sistema sanitario. Come dimostrano gli ultimi dati, nei primi due mesi di quest'anno i costi sono aumentati nuovamente in modo significativo.

aru Alex Rudolf

Hai fretta? blue News riassume per te Non c'è fine all'aumento dei premi delle assicurazioni sanitarie. In alcuni Cantoni l'aumento arriva fino al 14%.

Verena Nold, direttrice di Santésuisse, mostra quali sono i punti che più probabilmente taglierebbe.

A giugno, la Svizzera voterà sull'iniziativa per la riduzione dei costi del Centro e sull'iniziativa per lo sgravio dei premi del PS. Mostra di più

I premi delle assicurazioni sanitarie fanno venire sempre di più il mal di pancia agli svizzeri. È quanto emerge dall'ultimo barometro delle preoccupazioni dei cittadini.

Ma è improbabile che non ci saranno altri aumenti. I dati relativi ai primi due mesi di quest'anno mostrano infatti che i costi sanitari continuano a crescere.

Come riportato da «20 Minuten», i trattamenti, i farmaci, le degenze ospedaliere e gli altri servizi sanitari sono costati 7,08 miliardi di franchi. Ciò corrisponde a un aumento del 6,7% rispetto all'anno precedente.

I costi della sanità esplodono nel Canton Glarona

I cantoni della Svizzera francese hanno registrato l'aumento maggiore dei costi. A Ginevra è di circa il 9,3%, a Vaud del 10,7% e nel Canton Neuchâtel addirittura del 12%. Nella Svizzera tedesca l'aumento è meno marcato, tranne che nel Canton Zurigo. Questo perché i servizi sanitari costano il 10,1% in più.

Nel Canton Glarona i costi sono addirittura esplosi, con un aumento del 14,1%. Altri cantoni della Svizzera tedesca hanno registrato una crescita più moderata, come ad esempio a Berna e a Lucerna (+2,9%) o ad Argovia (+1,9%).

Gli abitanti dei Grigioni, invece, possono rallegrarsi. Qui i costi sono persino diminuiti dello 0,4%, quindi possono sperare in una riduzione minima dei premi nel 2025. Nei Cantoni di Basilea Città e Turgovia i costi sono invece rimasti praticamente invariati.

L'analisi delle compagnie di assicurazione sanitaria mostra anche che i costi non stanno aumentando allo stesso ritmo per ogni categoria. Ad esempio le farmacie e i fisioterapisti guadagnano circa il 9% in più rispetto all'anno precedente. Anche i trattamenti ospedalieri ambulatoriali sono diventati significativamente più costosi, mentre quelli in regime di ricovero risultano più economici.

La grande resa dei conti avverrà a giugno

Queste cifre potrebbero anche dare slancio alla campagna referendaria sulle due proposte che saranno votate il 9 giugno.

L'iniziativa per premi meno onerosi del PS chiede che nessuna famiglia debba spendere più del 10% del proprio reddito disponibile. Secondo varie stime, un «sì» costerebbe oltre sei miliardi di franchi.

L'iniziativa del Centro punta invece a un freno dei costi. Secondo questa proposta le parti interessate - come il Consiglio federale, gli ospedali, i medici e le compagnie di assicurazione sanitaria - dovrebbero impegnarsi ad adottare misure se i premi aumentano troppo rispetto ai salari.

Secondo i sondaggi di Tamedia e «20 Minuten», la maggioranza degli svizzeri è attualmente favorevole all'accettazione di entrambi i testi.

Dove si dovrebbe risparmiare esattamente?

Anche Verena Nold, direttrice di Santésuisse (organizzazione mantello che raggruppa le casse malati) è preoccupata per il nuovo aumento dei costi della sanità. In un'intervista a «20 Minuten», spiega esattamente dove si potrebbe risparmiare.

Secondo Nold, sono necessarie misure immediate per contenere i costi della salute. Ad esempio il Consiglio federale dovrebbe abbassare i prezzi di tutti i farmaci e quelli dei laboratori al livello dell'estero: «In Svizzera sono da due a tre volte più alti che altrove».

Inoltre i Cantoni dovrebbero gestire meglio l'autorizzazione dei medici. Dove ce ne sono abbastanza, non se ne dovrebbero autorizzare altri, mentre dove c'è carenza, se ne dovrebbero inserire di nuovi. E gli ospedali, per migliorare l'assistenza, dovrebbero essere pianificati su base intercantonale.

Santésuisse è però contraria all'iniziativa del PS, poiché affronta solo i sintomi e non le cause. «Abbiamo bisogno di ridurre i costi, non di pompare altro denaro nel sistema», afferma Nold.

Le compagnie di assicurazione sanitaria sono invece favorevoli all'iniziativa per la riduzione dei costi del Centro. Questo perché, anche a loro avviso, «finalmente deve accadere qualcosa a favore degli assicurati», conclude Nold.