Quanto gas serra emetterà la Svizzera in futuro? Per calcolarlo, i ricercatori hanno delineato i possibili futuri della Svizzera. Keystone

Da una società high-tech alla disintegrazione sociale: i ricercatori hanno delineato cinque possibili futuri per la Svizzera - e hanno calcolato cosa significherebbero per il clima.

Keystone-SDA, Keystone-ATS, Sven Ziegler SDA

Hai fretta? blue News riassume per te I ricercatori hanno sviluppato cinque possibili scenari futuri per la Svizzera fino al 2100.

Si va dalla sostenibilità tecnologica alla disintegrazione e alla divisione sociale.

Qualsiasi sviluppo si verifichi avrà un impatto decisivo sulle emissioni e sull'ambiente. Mostra di più

Secondo l'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (WSL), non è possibile prevedere con esattezza l'aspetto della Svizzera alla fine del secolo.

Ma è importante conoscere i possibili percorsi di sviluppo sociale, ha annunciato martedì il centro di ricerca.

Questo perché gli sviluppi sociali, economici e politici influenzano, tra l'altro, il consumo di risorse, il cambiamento climatico e i requisiti infrastrutturali.

Per rendere tangibili tali sviluppi, il team del WSL ha sviluppato cinque possibili percorsi futuri per la Svizzera.

Essi descrivono diverse forme di convivenza, attività economica e azione politica fino all'anno 2100.

Per sviluppare gli scenari, il team del WSL ha discusso con circa 60 scienziati di 20 istituti di ricerca. Un programma informatico ha calcolato scenari coerenti sulla base dei risultati.

blue News mostra i 5 scenari:

La Svizzera frugale: meno crescita, più qualità della vita

L'attenzione si sta spostando verso la frugalità? Christin Klose/dpa-tmn

In questo futuro, la Svizzera decide consapevolmente di non adottare un modello di crescita pura. L'attenzione si sposta verso la frugalità, i cicli regionali e la coesione sociale.

L'economia crescerà più lentamente, ma sarà più stabile e meno soggetta a crisi. I consumi si riducono, i modelli di condivisione e la produzione locale acquistano importanza. Anche l'agricoltura si concentra maggiormente sulla sostenibilità e sull'autosufficienza.

Dal punto di vista politico, domina un approccio che privilegia il bene comune rispetto al profitto. Lo Stato svolge un ruolo più attivo nella gestione delle risorse e delle infrastrutture. Allo stesso tempo, la società è relativamente stabile e caratterizzata dalla solidarietà.

Questo scenario è chiaramente positivo per il clima: basso consumo energetico, basse emissioni e minore pressione sulle risorse naturali.

La Svizzera efficiente: l'alta tecnologia incontra la protezione del clima

Forza economica e maggiore sostenibilità: anche questo è possibile. Tom Weller/dpa

In questo caso, il gioco di equilibri è riuscito: la Svizzera rimane forte economicamente e allo stesso tempo diventa significativamente più sostenibile. Ciò è reso possibile soprattutto dal progresso tecnologico.

Le energie rinnovabili, la digitalizzazione e i miglioramenti dell'efficienza stanno plasmando il Paese. I trasporti, l'industria e gli edifici vengono fortemente elettrificati, i processi ottimizzati e le risorse meglio utilizzate.

La società è aperta e collegata in rete a livello internazionale. L'istruzione e l'innovazione sono fattori chiave. Lo Stato stabilisce condizioni quadro chiare, ma lascia ampio spazio al mercato e alla tecnologia.

Il risultato è una qualità di vita relativamente alta e una riduzione delle emissioni. Questo scenario è considerato uno dei più favorevoli per affrontare il cambiamento climatico.

La Svizzera dei conflitti: isolamento, insicurezza, stallo

In questo scenario la sicurezza è al centro dell'attenzione. sda

Questo scenario descrive un mondo in cui la cooperazione internazionale si disintegra e anche la Svizzera è sottoposta a maggiori pressioni.

Le tensioni geopolitiche aumentano e le relazioni economiche diventano più difficili. La Svizzera reagisce con l'isolazionismo e un approccio più interno. Migrazione, approvvigionamento energetico e sicurezza diventano aree di conflitto.

L'economia ristagna o in alcuni casi si contrae, l'innovazione perde slancio. Allo stesso tempo, cresce la sfiducia all'interno della società.

La politica climatica è in ritardo, non per convinzione, ma a causa di uno spostamento delle priorità. Il risultato è un aumento delle emissioni, sistemi inefficienti e una crescente vulnerabilità.

Svizzera disuguale: prosperità per pochi, pressione per molti

Il divario tra ricchi e poveri potrebbe aumentare in Svizzera. Sven Hoppe/dpa

In questa visione del futuro, la società si sta allontanando. Un'élite economicamente forte beneficia della globalizzazione e della tecnologia, mentre ampie fasce della popolazione rimangono indietro.

L'accesso all'istruzione, alla salute e alle risorse è distribuito in modo più diseguale. Questo divario è evidente anche nella protezione del clima: i gruppi più ricchi possono permettersi di adattarsi, altri no.

Sebbene l'economia rimanga efficiente, sta diventando sempre più fragile dal punto di vista sociale. Dal punto di vista politico, sorgono tensioni perché una parte della popolazione si sente lasciata indietro.

Il risultato è una Svizzera con forti disuguaglianze e progressi selettivi, anche nel settore del clima, dove le misure esistono ma non raggiungono tutti.

La Svizzera ad alta intensità di risorse: crescita ad ogni costo

Crescita a tutti i costi in Svizzera? Non è uno scenario irrealistico. sda

Questo scenario si basa interamente sulla crescita economica, trainata dalla tecnologia, dalla globalizzazione e dai consumi elevati.

La Svizzera rimane prospera e dinamica, ma a spese dell'ambiente. Il consumo di energia e il fabbisogno di risorse aumentano notevolmente, i combustibili fossili svolgono un ruolo importante per lungo tempo.

L'innovazione viene utilizzata principalmente per garantire la crescita, non per raggiungere la sostenibilità. La protezione del clima arriva in ritardo o viene compensata da soluzioni tecniche.

In breve: alta prosperità, ma un enorme carico ecologico. A lungo termine, questo crea nuovi rischi per le infrastrutture, l'ambiente e la società.

Nessuna probabilità

La geografa del WSL Lena Gubler sottolinea che nessuno degli scenari è più probabile di un altro.

«Si tratta di esplorare varianti di quello che potrebbe essere il futuro, basate su considerazioni di tipo se-quando, e non di parlare di probabilità», ha dichiarato nel comunicato stampa.

Una nuova pubblicazione del Centro nazionale per i servizi climatici (NCCS) presenta ora le emissioni di gas serra modellate per ogni scenario fino all'anno 2100.