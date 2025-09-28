Clienti privati
Business
Chi Siamo
blue News
My Swisscom
E-Mail
myAI
myCloud
TV
Elenco tel.
Il mio account
I miei dati
Logout
IT
DE
FR
IT
EN
blue News
Entertainment
Sport
E-Mail
Meteo
Servizi
E-Mail
blue TV
blue Cinema
Swisscom
MySwisscom
Guasti
Commnity
Flash 24 ore
Attualità
Notizie regionali
Svizzera
Estero
Diversi
Borsa & Economia
Sport
Live & Risultati
Calcio
Champions League
Hockey
Tennis
Sport invernali
Live TV
Entertainment
Lifestyle
Sudoku
Games
Meteo
Cerca
Flash 24 ore
Attualità
Notizie regionali
Svizzera
Estero
Diversi
Borsa & Economia
Sport
Live & Risultati
Calcio
Champions League
Hockey
Tennis
Sport invernali
Live TV
Entertainment
Lifestyle
Sudoku
Games
Meteo
Cerca
Servizi Swisscom
Elenco tel.
E-Mail
Web TV
My Swisscom
Swisscom Apps
Swisscom blue News & E-Mail
Swisscom blue TV
Swisscom blue Cinema
Swisscom myAI
Swisscom myCloud
Lingua
Italiano
Deutsch
Français
English
Dati definitivi
I risultati delle due votazioni federali a colpo d'occhio
Sara Matasci
28.9.2025
,
Keystone-ATS,
Sara Matasci
28.09.2025, 16:00
28.09.2025, 16:10
Sara Matasci
Abolizione del valore locativo: ecco i risultati per ogni Cantone
Legge sull’Id‑e: ecco i risultati per ogni Cantone
I più letti
Due sì agli oggetti in votazioni federale, ma c'è stata suspense sino all'ultimo
Il virus del Nilo occidentale si diffonde rapidamente, casi segnalati anche in Ticino
Ecco il migliore, e il peggiore, comune dove abitare in Svizzera
I risultati delle due votazioni in Ticino a colpo d'occhio
Le bare come non le avete mai viste: ecco come si costruiscono in Ghana
Votazioni 28 settembre
Risultati definitivi
Due sì agli oggetti in votazioni federale, ma c'è stata suspense sino all'ultimo
Dati definitivi
Le cartine con i risultati delle due votazioni federali nei Cantoni e nei Comuni
Dati definitivi
I risultati delle due votazioni in Ticino a colpo d'occhio
Altre notizie
Votazione federale
Abolito il valore locativo: «sì» solido alle urne, ma c'è stato un Röstigraben
Votazione cantonale
Accolta un'iniziativa contro gli aumenti ingiustificati degli affitti nel canton Berna
Votazione cantonale
A Zurigo, l'obiettivo netto zero non sarà anticipato al 2040