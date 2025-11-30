  1. Clienti privati
In aggiornamento I risultati delle due votazioni federali a colpo d'occhio

Sara Matasci

30.11.2025

,

Keystone-ATS, Sara Matasci

30.11.2025, 11:45

30.11.2025, 12:56

Iniziativa Servizio civico: ecco la panoramica dei cantoni

Iniziativa per il futuro: ecco la panoramica dei cantoni

Le cartine con i risultati delle due votazioni federali nei Cantoni e nei Comuni

