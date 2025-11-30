Clienti privati
Business
Chi Siamo
blue News
My Swisscom
E-Mail
myAI
myCloud
TV
Elenco tel.
Il mio account
I miei dati
Logout
IT
DE
FR
IT
EN
blue News
Entertainment
Sport
E-Mail
Meteo
Servizi
E-Mail
blue TV
blue Cinema
Swisscom
MySwisscom
Guasti
Commnity
Flash 24 ore
Attualità
Notizie regionali
Svizzera
Estero
Diversi
Borsa & Economia
Sport
Live & Risultati
Calcio
Champions League
Hockey
Tennis
Sport invernali
Live TV
Entertainment
Lifestyle
Sudoku
Games
Meteo
Cerca
Flash 24 ore
Attualità
Notizie regionali
Svizzera
Estero
Diversi
Borsa & Economia
Sport
Live & Risultati
Calcio
Champions League
Hockey
Tennis
Sport invernali
Live TV
Entertainment
Lifestyle
Sudoku
Games
Meteo
Cerca
Servizi Swisscom
Elenco tel.
E-Mail
Web TV
My Swisscom
Swisscom Apps
Swisscom blue News & E-Mail
Swisscom blue TV
Swisscom blue Cinema
Swisscom myAI
Swisscom myCloud
Lingua
Italiano
Deutsch
Français
English
In aggiornamento
I risultati delle due votazioni federali a colpo d'occhio
Sara Matasci
30.11.2025
,
Keystone-ATS,
Sara Matasci
30.11.2025, 11:45
30.11.2025, 12:56
Sara Matasci
Iniziativa Servizio civico: ecco la panoramica dei cantoni
Iniziativa per il futuro: ecco la panoramica dei cantoni
I più letti
Il mistero del look immacolato della principessa Charlène di Monaco, cosa c'è dietro?
Padre svizzero multato in dogana perché i figli hanno mangiato due cornetti
Nettamente respinte le due iniziative, la GISO: «La campagna diffamatoria ha dato i suoi frutti»
Carlo Conti annuncia i 30 Big del Festival di Sanremo 2026
Le cartine con i risultati delle due votazioni federali nei Cantoni e nei Comuni
Votazioni 30 novembre
Votazioni 30 novembre
Nettamente respinte le due iniziative, la GISO: «La campagna diffamatoria ha dato i suoi frutti»
In aggiornamento
Le cartine con i risultati delle due votazioni federali nei Cantoni e nei Comuni
Al voto il 30 novembre
Ecco tutto quello che c'è da sapere sull'iniziativa Servizio civico
Al voto il 30 novembre
Ecco tutto quello che c'è da sapere sull'iniziativa per il futuro
Altre notizie
Elezione suppletiva
Il PLR difende il seggio nel Governo di Basilea Campagna
Giustizia
Il presidente di Mass-Voll ricorre contro la condanna per ingiuria
Votazioni federali
Oggi la Svizzera vota sul servizio civico e l'iniziativa per il futuro