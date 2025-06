I sacchetti di plastica monouso sono a pagamento dal 2017. KEYSTONE

L'obbligo delle grandi catene di distribuzione di non fornire più sacchetti di plastica gratuitamente è in bilico. Migros e Coop, invece, vogliono mantenere l'accordo.

Stefan Michel

Hai fretta? blue News riassume per te L'associazione svizzera del commercio al dettaglio vuole abrogare l'accordo di settore introdotto nel 2017, che vieta ai rivenditori di distribuire gratuitamente i sacchetti di plastica monouso.

Le organizzazioni ambientaliste mettono in guardia dall'abrogazione e contestano le cifre, che mostrerebbero un forte calo del consumo di sacchetti di plastica.

Coop e Migros vogliono mantenere l'accordo.

Il Consiglio federale potrebbe vietare i sacchetti di plastica monouso nel quadro della legge sulla protezione ambientale e senza una nuova legislazione. Mostra di più

L'accordo tra i principali rivenditori di non distribuire più gratuitamente i sacchetti di plastica potrebbe presto diventare storia, scrive il quotidiano Tages-Anzeiger. Questa decisione, originariamente presa in risposta a pressioni politiche, era finalizzata a ridurre i rifiuti di plastica.

Dal 2017 i rivenditori non distribuiscono più i sacchetti di plastica monouso gratuitamente, ma al prezzo di 5 centesimi. L'associazione svizzera del commercio al dettaglio (di cui fanno parte, fra gli altri, Aldi, Manor, Volg, Spar, e Ikea) si è impegnata a rispettare questa misura con un accordo di settore, a cui partecipa anche l'organizzazione rivale IG Retail, che unisce i leader Migros e Coop.

Netto calo

L'intesa è stata efficace: nel 2016, i negozi in Svizzera affiliati a una delle due associazioni del commercio al dettaglio distribuivano ancora gratuitamente 417 milioni di sacchetti di plastica monouso. Un anno dopo, a seguito l'introduzione dell'accordo, questa cifra è scesa drasticamente a 66 milioni. Nel 2022, secondo le statistiche di IG Retail, era ancora più bassa: 48 milioni, segnando una diminuzione dell'88% rispetto al 2016.

L'accordo ha permesso ai rivenditori di evitare la regolamentazione legale, continuando però a tenere statistiche sulla distribuzione dei sacchetti.

Annullare l'accordo? Le due associazioni in conflitto

L'associazione svizzera del commercio al dettaglio intende ora annullare questo accordo. Secondo Dagmar Jenni, direttore generale dell'associazione, gli obiettivi sono stati più che raggiunti e la relativa amministrazione non è più necessaria.

Un'altra opzione vagliata dall'associazione, che sta ora raccogliendo i pareri a riguardo dei suoi membri, è quella di continuare a rinunciare alla distribuzione gratuita di sacchetti di plastica, ma senza l'obbligo di tenere statistiche.

Migros e Coop, invece, vogliono mantenere la norma in vigore, ritenendola ancora necessaria. Come sottolinea il Tages-Anzeiger, dunque, è nato un conflitto fra le due associazioni.

L'ira delle associazioni ambientaliste

Le organizzazioni ambientaliste come Oceancare e Greenpeace esprimono preoccupazione. Criticano il fatto che le misure volontarie adottate dai rivenditori non siano sufficienti e chiedono che l'accordo venga esteso a tutti gli imballaggi monouso. Greenpeace, in particolare, mette in guardia dai rischi per la salute delle microplastiche, che sono già state rilevate nell'aria, negli alimenti e persino nel corpo umano.

Secondo l'associazione ambientalista, se l'accordo dovesse effettivamente terminare, ciò potrebbe portare a un nuovo aumento del consumo di sacchetti e quindi di rifiuti di plastica.

La critica si rivolge anche al fatto che le statistiche si basano sulle autodichiarazioni dei rivenditori, e non sono verificate in modo indipendente. Come riporta il Tages-Anzeiger, le cifre sono state ripetutamente messe in discussione. Un rappresentante dell'ONG Ocean Care descrive l'accordo e le statistiche come greenwashing da parte dell'industria.

Rösti sarà l'ago della bilancia?

Il Consiglio federale ha la possibilità di vietare i sacchetti di plastica monouso senza una nuova legislazione, se le vendite aumenteranno ancora. Rebekka Reichlin, dell'Ufficio federale per l'ambiente, sottolinea che tale divieto sarebbe possibile in base alla legge sulla protezione ambientale.

Albert Rösti, responsabile delle questioni ambientali, potrebbe svolgere un ruolo decisivo in questo questo senso. Sebbene sia vicino all'agricoltura e sia consapevole del problema dei rifiuti di plastica, non è chiaro se sia disposto a sostenere una così forte invasione della libertà economica.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto di AI.