  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Novità assoluta I romanci hanno votato per la prima volta nella loro lingua

SDA

28.9.2025 - 14:28

Immagine d'illustrazione. 
Immagine d'illustrazione. 
Keystone

Per la prima volta, i quasi 24'000 romanci nei Grigioni hanno potuto votare nella loro lingua a livello federale. La Confederazione ha stampato e spedito schede elettorali in questo idioma, una novità assoluta.

Keystone-SDA

28.09.2025, 14:28

28.09.2025, 14:40

A seconda del comune, gli aventi diritto grigionesi hanno ricevuto le schede elettorali per i due oggetti in votazione in tedesco, italiano e romancio, le tre lingue ufficiali. Finora, ciò avveniva solo per gli scrutini cantonali. Il libretto rosso con le spiegazioni è invece già pubblicato da tempo anche in romancio.

I più letti

Due sì agli oggetti in votazioni federale, ma c'è stata suspense sino all'ultimo
Ecco il migliore, e il peggiore, comune dove abitare in Svizzera
China Eastern Airlines offrirà il volo diretto più lungo al mondo, ecco quanto durerà
Il virus del Nilo occidentale si diffonde rapidamente, casi segnalati anche in Ticino
Scintille tra la regina Camilla e la principessa Kate durante la visita di Trump

Altre notizie

Nel canton Argovia. Un'ex Miss Svizzera entra in municipio a Oberwil-Lieli

Nel canton ArgoviaUn'ex Miss Svizzera entra in municipio a Oberwil-Lieli

Votazioni cantonali. Respinto il voto facilitato agli stranieri nei comuni del canton Vaud

Votazioni cantonaliRespinto il voto facilitato agli stranieri nei comuni del canton Vaud

Votazione federale. Abolito il valore locativo: «sì» solido alle urne, ma c'è stato un Röstigraben

Votazione federaleAbolito il valore locativo: «sì» solido alle urne, ma c'è stato un Röstigraben