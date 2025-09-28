Immagine d'illustrazione. Keystone

Per la prima volta, i quasi 24'000 romanci nei Grigioni hanno potuto votare nella loro lingua a livello federale. La Confederazione ha stampato e spedito schede elettorali in questo idioma, una novità assoluta.

A seconda del comune, gli aventi diritto grigionesi hanno ricevuto le schede elettorali per i due oggetti in votazione in tedesco, italiano e romancio, le tre lingue ufficiali. Finora, ciò avveniva solo per gli scrutini cantonali. Il libretto rosso con le spiegazioni è invece già pubblicato da tempo anche in romancio.