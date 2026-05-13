Soldati di diverse compagnie si sono scontrati nella caserma di Bure: durante un'indagine è emerso un furto di munizioni. KEYSTONE (Symbolbild)

Una lite tra fanti e fanti corazzati è degenerata nella caserma di Bure, nel Canton Giura. Durante una successiva perquisizione, l'esercito ha scoperto munizioni rubate appartenenti a circa 30 soldati.

Redazione blue News Andreas Fischer

Hai fretta? blue News riassume per te Nella caserma di Bure, nel Canton Giura, è scoppiata una lite tra fanti e fanti corazzati. Sono state lanciate granate stordenti.

Durante una successiva perquisizione, la polizia militare ha scoperto munizioni rubate e granate fumogene su circa 30 soldati.

Le autorità giudiziarie militari hanno avviato un'indagine per stabilire con esattezza i responsabili e il tipo di munizioni rubate. Mostra di più

Nella caserma di Bure, nel Canton Giura, si sono verificati scontri tra fanti e fanti corazzati.

Come ha raccontato un testimone a «20 Minuten», nella notte tra giovedì e venerdì scorso una discussione è degenerata a tal punto che i secondi hanno lanciato una granata stordente sul campo della fanteria.

L'esercito ha quindi avviato una ricerca approfondita, scoprendo un furto di munizioni.

Nella caserma sono ospitate circa 1'100 persone. Durante l'ispezione da parte della polizia militare e dei cani da ricerca, sono stati trovati circa 30 soldati che avevano immagazzinato illegalmente materiale, dalle granate fumogene alle munizioni vere. Un soldato aveva addirittura rubato 200 proiettili.

«Ci sono rivalità tra le compagnie, la situazione è un po' sfuggita di mano», ha detto il testimone.

Lo stesso ha criticato il fatto che le munizioni erano facilmente accessibili nelle caserme e non venivano quasi mai controllate: «Ci sarebbero state numerose occasioni per appropriarsi del materiale».

I soldati autorizzati a tornare a casa nonostante gli incidenti

Il sistema giudiziario militare conferma gli eventi. Nonostante i gravi incidenti, tutti i soldati sono stati autorizzati a tornare a casa. Le perquisizioni domiciliari non erano «proporzionate», ha precisato un portavoce.

«Che una questione così seria venga gestita con tanta disinvoltura mi sembra un brutto scherzo», ha detto un soldato sempre a «20 Minuten».

L'esercito sottolinea che i soldati sono addestrati a maneggiare le armi.

Le munizioni devono essere consegnate in modo controllato e conservate in modo sicuro. La polizia militare controlla regolarmente i caricatori e le basi logistiche per prevenire i furti.