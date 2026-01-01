Il soffitto del bar di Crans.-Montana in fiamme L'incendio a Crans-Montana non ha lasciato tracce solo sul posto, ma anche sui social media. Come riporta «Le Nouvelliste», sta circolando un video che mostra il soffitto del bar in fiamme. 01.01.2026

Le prime dichiarazioni di alcuni testimoni oculari tracciano un nuovo quadro degli eventi nel bar «Le Constellation». La causa della tragedia sono state delle candeline su delle bottiglie di champagne?

Samuel Walder Samuel Walder

Hai fretta? blue News riassume per te Secondo alcuni testimoni, l'incendio nel bar «Le Constellation» di Crans-Montana è partito da una candelina di compleanno su una bottiglia di champagne.

Le fiamme si sono propagate rapidamente. È scoppiato il panico. Si suppone che le vie di fuga fossero inadeguate: è stato necessario rompere una finestra per salvare delle persone.

Nel pub, stando a dei testimoni oculari, si trovavano circa 200 persone, compresi dei minorenni; i vigili del fuoco e la polizia sono arrivati rapidamente, ma non sono riusciti a salvare tutti. Mostra di più

I primi pezzi del puzzle della tragedia di Crans-Montana si stanno lentamente ricomponendo, grazie alle testimonianze dei sopravvissuti che sono scampati per un soffio all'inferno del bar «Le Constellation».

Due cittadine francesi, Emma e Albane, hanno descritto la loro drammatica fuga al canale BFMTV: «C'era il panico assoluto, tutti urlavano». Secondo le loro dichiarazioni, l'incendio è stato causato da una candelina di compleanno su una bottiglia di champagne, un espediente comune nei locali.

Stando alle due donne francesi, le cameriere avrebbero portato le bottiglie con le candele attraverso il locale prima che il fuoco partisse.

Queste informazioni, per il momento, non sono ancora state confermate dalle autorità.

La porta di uscita, secondo le due ragazze, sarebbe risultata troppo piccola per la folla e per salvare le vite è stato necessario rompere una finestra.

Soffitto in fiamme

«Le fiamme erano a un metro da noi», hanno raccontato le due ragazze, che hanno anche descritto come una donna sia stata spinta giù per le scale dalla folla in preda al panico e si sia ferita a un ginocchio.

I vigili del fuoco e la polizia sono arrivati «in pochi minuti», ma per molti era già troppo tardi.

Un'altra testimone oculare, Victoria, ha raccontato ai media francesi che, secondo le sue osservazioni, un petardo su una bottiglia di champagne aveva incendiato anche il soffitto. Una donna in piedi sulle spalle di un'altra persona aveva tenuto la bottiglia troppo in alto e le fiamme si sono propagate in maniera molto veloce.

In un video amatoriale in effetti si vede il soffitto avvolto dalle fiamme.

Le donne stimano che nel bar si trovassero circa 200 persone, tra cui minorenni di età compresa tra i 15 e i 20 anni.