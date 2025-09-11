Gli utenti di iPhone dovrebbero essere particolarmente attenti in questo momento. Negli ultimi giorni sono circolati messaggi fraudolenti che non vengono inviati come messaggi di testo tradizionali, ma tramite iMessage di Apple.
I mittenti utilizzano numeri internazionali, ad esempio dalle Filippine (+63) o dal Marocco (+212).
blue News ha ricevuto segnalazioni da diversi lettori.
Nei messaggi gli autori sostengono che non è stato possibile consegnare un pacco DPD. I destinatari dovrebbero utilizzare un link per concordare una nuova data di consegna, ad esempio con il messaggio: «L'8 settembre abbiamo cercato di consegnare il suo pacco DPD. Purtroppo non siamo riusciti a raggiungerla... Selezioni qui una nuova data».
I link forniti non portano al sito ufficiale di DPD, ma a pagine false. Lì le vittime vengono ingannate e costrette a rivelare dati personali o addirittura a trasferire denaro.
Queste truffe non sono una novità. La novità, tuttavia, è che i criminali utilizzano sempre più spesso iMessage anziché gli SMS per colpire gli utenti di iPhone.
Le autorità e gli esperti di sicurezza informatica consigliano urgentemente agli utenti di eliminare immediatamente tali messaggi e di non cliccare mai sui link in essi contenuti.