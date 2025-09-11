  1. Clienti privati
Colpito chi ha un iPhone I truffatori inviano falsi messaggi di testo sui pacchi DPD agli utenti svizzeri

Petar Marjanović

11.9.2025

Questa settimana sono stati inviati messaggi iMessage agli utenti svizzeri.
Questa settimana sono stati inviati messaggi iMessage agli utenti svizzeri.
ZVG

I truffatori stanno ingannando gli utenti di iPhone con presunti messaggi su pacchi DPD via iMessage. Dietro i link, però, si nascondono siti web falsi che hanno lo scopo di rubare i dati personali.

Redazione blue News

11.09.2025, 15:55

Hai fretta? blue News riassume per te

  • I truffatori stanno inviando falsi messaggi di pacchi tramite iMessage di Apple invece che tramite SMS.
  • I mittenti fingono di essere DPD e vi attirano con link a siti web falsi per ottenere dati personali o denaro.
  • Gli esperti di sicurezza consigliano agli utenti di eliminare immediatamente tali messaggi e di non cliccare su alcun link.
Gli utenti di iPhone dovrebbero essere particolarmente attenti in questo momento. Negli ultimi giorni sono circolati messaggi fraudolenti che non vengono inviati come messaggi di testo tradizionali, ma tramite iMessage di Apple.

I mittenti utilizzano numeri internazionali, ad esempio dalle Filippine (+63) o dal Marocco (+212).

blue News ha ricevuto segnalazioni da diversi lettori.

Truffa astuta. Attenzione a non cliccare mai questo messaggio a nome della Posta o di DHL sul cellulare

Truffa astutaAttenzione a non cliccare mai questo messaggio a nome della Posta o di DHL sul cellulare

Falsi messaggi di testo per presunti pacchi DPD

Nei messaggi gli autori sostengono che non è stato possibile consegnare un pacco DPD. I destinatari dovrebbero utilizzare un link per concordare una nuova data di consegna, ad esempio con il messaggio: «L'8 settembre abbiamo cercato di consegnare il suo pacco DPD. Purtroppo non siamo riusciti a raggiungerla... Selezioni qui una nuova data».

I link forniti non portano al sito ufficiale di DPD, ma a pagine false. Lì le vittime vengono ingannate e costrette a rivelare dati personali o addirittura a trasferire denaro.

Queste truffe non sono una novità. La novità, tuttavia, è che i criminali utilizzano sempre più spesso iMessage anziché gli SMS per colpire gli utenti di iPhone.

Le autorità e gli esperti di sicurezza informatica consigliano urgentemente agli utenti di eliminare immediatamente tali messaggi e di non cliccare mai sui link in essi contenuti.

Cibercriminalità. Hacker vende milioni di dati d'accesso di PayPal, ecco cosa fare

CibercriminalitàHacker vende milioni di dati d'accesso di PayPal, ecco cosa fare

In vendita solo in Svizzera. Swatch replica ai dazi USA con un orologio davvero speciale

In vendita solo in SvizzeraSwatch replica ai dazi USA con un orologio davvero speciale

Svizzera. Gli Stati non vogliono una migliore regolamentazione dell'aiuto al suicidio

SvizzeraGli Stati non vogliono una migliore regolamentazione dell'aiuto al suicidio

Sessione. Il futuro finanziamento degli asili nido prende forma agli Stati

SessioneIl futuro finanziamento degli asili nido prende forma agli Stati

Truffa astuta. Attenzione a non cliccare mai questo messaggio a nome della Posta o di DHL sul cellulare

Truffa astutaAttenzione a non cliccare mai questo messaggio a nome della Posta o di DHL sul cellulare

Possibili attacchi di spionaggio. Pericolosa vulnerabilità di WhatsApp: gli utenti devono aggiornare subito i dispositivi

Possibili attacchi di spionaggioPericolosa vulnerabilità di WhatsApp: gli utenti devono aggiornare subito i dispositivi

Ecco come funziona. WhatsApp testa una funzione per frenare le fake news

Ecco come funzionaWhatsApp testa una funzione per frenare le fake news