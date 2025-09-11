Questa settimana sono stati inviati messaggi iMessage agli utenti svizzeri. ZVG

I truffatori stanno ingannando gli utenti di iPhone con presunti messaggi su pacchi DPD via iMessage. Dietro i link, però, si nascondono siti web falsi che hanno lo scopo di rubare i dati personali.

Redazione blue News Petar Marjanović

Hai fretta? blue News riassume per te I truffatori stanno inviando falsi messaggi di pacchi tramite iMessage di Apple invece che tramite SMS.

I mittenti fingono di essere DPD e vi attirano con link a siti web falsi per ottenere dati personali o denaro.

Gli esperti di sicurezza consigliano agli utenti di eliminare immediatamente tali messaggi e di non cliccare su alcun link. Mostra di più

Gli utenti di iPhone dovrebbero essere particolarmente attenti in questo momento. Negli ultimi giorni sono circolati messaggi fraudolenti che non vengono inviati come messaggi di testo tradizionali, ma tramite iMessage di Apple.

I mittenti utilizzano numeri internazionali, ad esempio dalle Filippine (+63) o dal Marocco (+212).

blue News ha ricevuto segnalazioni da diversi lettori.

Falsi messaggi di testo per presunti pacchi DPD

Nei messaggi gli autori sostengono che non è stato possibile consegnare un pacco DPD. I destinatari dovrebbero utilizzare un link per concordare una nuova data di consegna, ad esempio con il messaggio: «L'8 settembre abbiamo cercato di consegnare il suo pacco DPD. Purtroppo non siamo riusciti a raggiungerla... Selezioni qui una nuova data».

I link forniti non portano al sito ufficiale di DPD, ma a pagine false. Lì le vittime vengono ingannate e costrette a rivelare dati personali o addirittura a trasferire denaro.

Queste truffe non sono una novità. La novità, tuttavia, è che i criminali utilizzano sempre più spesso iMessage anziché gli SMS per colpire gli utenti di iPhone.

Le autorità e gli esperti di sicurezza informatica consigliano urgentemente agli utenti di eliminare immediatamente tali messaggi e di non cliccare mai sui link in essi contenuti.