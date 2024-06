Verdi iniziano la raccolta della firme per l'Iniziativa solare Keystone

I Verdi vogliono che l'attuale fabbisogno elettrico della Svizzera sia integralmente assicurato dall'energia solare grazie a impianti su tetti, facciate e infrastrutture. Il partito ha iniziato oggi la raccolta delle firme per la sua «Iniziativa solare».

Dopo l'approvazione della legge sull'elettricità domenica, l'iniziativa intende fare un passo in più per la protezione del clima e la transizione energetica, ha annunciato il partito in occasione. Attualmente, la Svizzera sfrutta solo un decimo del potenziale di energia solare degli edifici e nelle infrastrutture.

Il testo mira a inserire nella Costituzione l'obbligo di utilizzare tutte le superfici idonee per la produzione di energia rinnovabile. Si applicherebbe a tutti i nuovi edifici, alle grandi trasformazioni e alle ristrutturazioni dei tetti. Entrerebbe in vigore un anno dopo l'accettazione in votazione popolare. Per gli edifici esistenti è previsto un periodo di transizione di 15 anni. Questo periodo verrebbe esteso fino al 2050 per evitare troppi casi di rigore.

La raccolta delle firme durerà fino all'11 dicembre 2025.

