I Verdi liberali temono che l'iniziativa possa frenare lo sviluppo economico. Keystone

Il Partito dei Verdi liberali si oppone con forza all'iniziativa popolare «No a una Svizzera da 10 milioni!». Riunita a Zugo l'assemblea dei delegati ha affossato la proposta di modifica costituzionale quasi all'unanimità: vi sono state solo due astensioni.

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Senza manodopera straniera, gli ospedali e le case per anziani non potrebbero più funzionare, hanno sostenuto nei loro interventi il presidente Jürg Grossen e la consigliera agli stati zurighese Tiana Moser.

Di fatto l'iniziativa UDC – hanno aggiunto – sarebbe un freno alla prosperità, un'idea orientata al passato che ostacola il progresso e non risolve alcun problema.

Il popolo svizzero è chiamato a decidere sul tema il prossimo 14 giugno.