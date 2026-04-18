Riuniti in assembleaI Verdi liberali si schierano contro l'iniziativa «No a una Svizzera da 10 milioni»
SDA
18.4.2026 - 16:01
Il Partito dei Verdi liberali si oppone con forza all'iniziativa popolare «No a una Svizzera da 10 milioni!». Riunita a Zugo l'assemblea dei delegati ha affossato la proposta di modifica costituzionale quasi all'unanimità: vi sono state solo due astensioni.
Keystone-SDA
18.04.2026, 16:01
18.04.2026, 16:32
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Senza manodopera straniera, gli ospedali e le case per anziani non potrebbero più funzionare, hanno sostenuto nei loro interventi il presidente Jürg Grossen e la consigliera agli stati zurighese Tiana Moser.
Di fatto l'iniziativa UDC – hanno aggiunto – sarebbe un freno alla prosperità, un'idea orientata al passato che ostacola il progresso e non risolve alcun problema.
Il popolo svizzero è chiamato a decidere sul tema il prossimo 14 giugno.