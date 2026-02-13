Canton Soletta Identificata la donna trovata smembrata in un campo a Büren

È stato identificato il cadavere della persona ritrovata senza testa e arti poco più di due settimane fa in un campo a Büren, nel Canton Soletta. Si tratta di una donna di 71 anni, affetta da problemi di salute e data per scomparsa da diverse settimane. Lo ha comunicato oggi il Ministero pubblico solettese.