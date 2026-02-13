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È stato identificato il cadavere della persona ritrovata senza testa e arti poco più di due settimane fa in un campo a Büren, nel Canton Soletta. Si tratta di una donna di 71 anni, affetta da problemi di salute e data per scomparsa da diverse settimane. Lo ha comunicato oggi il Ministero pubblico solettese.
Gli accertamenti hanno inoltre escluso qualsiasi indizio di un intervento criminale di terzi. L'assenza delle mani, di parti dei piedi e del capo è stata attribuita ad animali, i quali, dopo il decesso, hanno smembrato il cadavere, precisa la procura.
Alla luce delle conclusioni raggiunte, il Ministero pubblico ha deciso di archiviare l'inchiesta.