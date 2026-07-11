Si tratta del 59enne svizzero ricercato dopo il fatto di sangue avvenuto a Faido giovedì. Lo comunicano il Ministero pubblico e la polizia cantonale.

Venerdì, poco dopo le 19:00, è giunta alla Centrale comune d'allarme (CECAL) la segnalazione di colpi d'arma da fuoco che provenivano da un'abitazione a Leontica.

Gli agenti della polizia cantonale sono intervenuti e si sono trovati coinvolti in un'esplosione avvenuta all'interno dell'edificio. Tre di loro sono stati feriti in modo giudicato non grave. In seguito è divampato un incendio, che ha distrutto l'abitazione.

Durante la notte sono state avviate le ricerche tra le macerie. Queste hanno portato al ritrovamento di esplosivi e di resti umani.

La Polizia cantonale fa sapere con un'altra nota che a inizio della prossima settimana forniranno informazioni aggiuntive.