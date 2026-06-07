In relazione all'incidente della circolazione stradale con esito letale avvenuto sabato 6 giugno, poco dopo le 00.15, a Canobbio, la Polizia cantonale comunica che l'automobilista è stato formalmente identificato.

Si tratta di un 31enne cittadino italiano, residente nel Luganese.

Ricordiamo che l'uomo stava percorrendo la strada verso Tesserete quando, nell'affrontare una curva a sinistra, ha perso il controllo della vettura, uscendo di strada e precipitando sul fondo di una scarpata, a circa 100 metri dalla strada soprastante.

Proseguono intanto gli accertamenti volti a stabilire l'esatta dinamica dei fatti.