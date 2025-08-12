  1. Clienti privati
Svizzera Beat Jans: «Identità elettronica semplice e sicura»

SDA

12.8.2025 - 14:00

Presto anche in Svizzera potrebbe essere introdotta l'identità elettronica (Id-e) gestita dalla Confederazione.
Presto anche in Svizzera potrebbe essere introdotta l'identità elettronica (Id-e) gestita dalla Confederazione.
Keystone

L'identificazione elettronica, gratis e facoltativa, renderà più sicuro, semplice ed efficiente interagire online con le autorità o le imprese.

Keystone-SDA

12.08.2025, 14:00

12.08.2025, 14:04

Parola del Consigliere federale Beat Jans che invita ad approvare la legge sul un mezzo d'identificazione elettronico statale (Id-e) in votazione il prossimo 28 di settembre.

Attualmente, in Svizzera non esiste un Id-e, ricorda una nota odierna del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP): il motivo? Il Popolo ne aveva respinto l'introduzione nel 2021, in particolare perché sarebbe stato emesso da imprese private.

Dopo aver tratto i dovuti insegnamenti da questo rovescio, parlamento e governo hanno cambiato rotta: La nuova legge federale sul mezzo d'identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici (legge sull’Id-e), contro la quale è stato lanciato il referendum, istituisce una base legale per introdurre un Id-e statale.

Nessuno sarà ad ogni modo obbligato a procurarsi un'identità elettronica, specifica il comunicato. Con l'Id-e, che funziona come una carta di identità digitale, i cittadini svizzeri e i titolari di una carta di soggiorno per stranieri potranno però identificarsi online nei confronti di autorità o imprese.

Chi desidera imparare a guidare, ad esempio, può iscriversi all'esame teorico utilizzando l'Id-e e, una volta superato l'esame, conservare la licenza digitale per allievo conducente insieme all'Id-e nel portafoglio elettronico della Confederazione. L'Id-e può essere utilizzato anche per dimostrare l'età quando si desidera acquistare online un prodotto soggetto a limiti d'età.

Dal canto loro, gli oppositori temono che l’Id-e non sia sicuro e non protegga a sufficienza la sfera privata: verrebbero trattati molti dati sensibili, con un rischio di abusi e di sorveglianza di massa. A loro avviso le persone senza smartphone saranno discriminate e non vi sono garanzie solide che l'Id-e rimarrà facoltativo.

Ma per il Consiglio federale e il Parlamento, lo Stato in quanto emittente dell'Id-e e gestore dell'infrastruttura tecnica necessaria garantirà la protezione della sfera privata e l'autodeterminazione nell'uso dei dati personali.

