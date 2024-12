Maros Sefcovic e Ignazio Cassis in un incontro avvenuto il 27 novembre scorso a Berna. (foto d'archivio) Keystone

Il capo del DFAE Ignazio Cassis ha discusso «gli ultimi passi» dei negoziati in corso in una telefonata avuta oggi con il commissario europeo Maros Sefcovic.

Keystone-SDA, ats SDA

La conversazione è stata «preziosa» ed ha permesso di fare il punto sui progressi compiuti nei negoziati, ha scritto Cassis su X. In un post separato sulla stessa piattaforma, Sefcovic ha parlato degli «immensi sforzi dei nostri team» che si stanno «impegnando a fondo» per rafforzare le relazioni tra la Svizzera e l'UE. «Restiamo in contatto», ha concluso Cassis.

I negoziati sono in una «fase delicata», aveva dichiarato venerdì un portavoce della Commissione europea. L'ideale sarebbe concluderli entro la fine dell'anno, ha detto un portavoce del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) su richiesta di Keystone-ATS.

I contenuti rimangono sconosciuti

Recentemente, i media svizzeri hanno riferito che tutte le questioni relative ai negoziati sono state chiarite, ad eccezione del contributo di coesione. Quest'ultimo dovrà essere chiarito a livello politico, cioè tra Cassis e Sefcovic. Diverse fonti hanno confermato questa informazione a Keystone-ATS

I due massimi rappresentanti politici hanno lasciato in sospeso se durante la telefonata si sia discusso dell'ammontare del contributo di coesione che la Svizzera versa all'UE per accedere al mercato unico europeo. Su precisa richiesta, il portavoce di Cassis non ha fornito ulteriori dettagli sul contenuto delle discussioni.

La Svizzera e l'UE sono in trattative da quasi nove mesi per ridefinire le loro relazioni future. La conclusione dei negoziati è prevista per la prossima settimana.