Il consigliere federale Ignazio Cassis (a destra) con il ministro degli esteri ungherese Peter Szijjarto a Berna Keystone

Il consigliere federale Ignazio Cassis ha incontrato oggi il ministro degli esteri ungherese Péter Szijjártó, in visita ufficiale di lavoro a Berna, con il quale ha discusso delle relazioni bilaterali, della politica europea e delle attuali questioni geopolitiche.

Keystone-SDA SDA

Nel corso dei colloqui Cassis ha espresso soddisfazione per le sempre più intense relazioni economiche tra i due Paesi, soffermandosi sulle opportunità e sulle sfide che ne derivano, si legge in un comunicato odierno del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) di cui Cassis è responsabile.

I due ministri hanno discusso anche delle relazioni dei rispettivi Paesi con l'Unione europea (Ue) e, in particolare, del nuovo pacchetto di negoziati bilaterali tra la Svizzera e l'Ue. L'Ungheria riceve 87,6 milioni di franchi nell'ambito del secondo contributo della Confederazione a favore di alcuni Stati membri dell'Ue.

Nel menù dei temi affrontati anche l'attuale contesto geopolitico: particolare attenzione è stata rivolta alle relazioni transatlantiche, alla situazione nei Balcani occidentali e alla situazione in Ucraina. In questo ambito Cassis ha sottolineato il sostegno della Svizzera alla ricostruzione e all'aiuto umanitario.

Il capo del DFAE ha infine informato il suo omologo ungherese in merito alla prossima presidenza svizzera dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE): alla luce dell'attuale situazione in materia di politica di sicurezza nel continente europeo, Cassis ha ribadito l'importanza del dialogo e della cooperazione. A questo proposito, la Svizzera si adopera per preservare e rafforzare l'OSCE quale piattaforma di dialogo inclusiva.