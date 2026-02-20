  1. Clienti privati
Svizzera Ignazio Cassis ribadisce l'impegno dell'OSCE in Bosnia-Erzegovina

SDA

20.2.2026 - 17:55

il presidente dell'OSCE Ignazio Cassis e il ministro degli esteri bosniaco Elmedin Konakovic oggi a Sarajevo
il presidente dell'OSCE Ignazio Cassis e il ministro degli esteri bosniaco Elmedin Konakovic oggi a Sarajevo
Keystone

Il presidente in carica dell'OSCE, Ignazio Cassis, ha sottolineato oggi a Sarajevo l'importanza del rispetto del quadro costituzionale e dell'integrità elettorale in Bosnia-Erzegovina. Il Paese organizzerà le elezioni generali il prossimo ottobre.

Keystone-SDA

20.02.2026, 17:55

20.02.2026, 17:56

Il consigliere federale, quest'anno alla presidenza dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), ha concluso oggi una visita ufficiale a Sarajevo. Qui ha incontrato il ministro degli esteri della Bosnia-Erzegovina, Elmedin Konaković, e la Commissione elettorale centrale, indica l'OSCE in una nota.

Le discussioni hanno riguardato il rispetto del quadro costituzionale, il buon funzionamento delle istituzioni statali e la necessità di evitare discorsi divisivi. In vista delle elezioni generali di ottobre, l'integrità del processo elettorale e il sostegno dell'OSCE alle riforme democratiche sono stati anche al centro degli incontri.

Cassis ha ribadito l'impegno dell'OSCE a favore della sovranità e dell'integrità territoriale del Paese, nonché il suo sostegno all'Accordo di Dayton, che ha posto fine alla guerra interetnica del 1992-1995.

Questa visita rientra nelle priorità della presidenza svizzera dell’OSCE per il 2026, incentrate sul rafforzamento della sicurezza e della stabilità nella regione.

