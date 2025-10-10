Berna - PechinoIgnazio Cassis riceve il ministro degli esteri cinwaw Wang Yi in Ticino
10.10.2025 - 16:45
Il consigliere federale Ignazio Cassis ha incontrato oggi a Bellinzona il suo omologo cinese, il ministro degli esteri Wang Yi. L'incontro è stato organizzato in occasione del quarto round del dialogo strategico tra la Svizzera e la Cina.
Dall'ottobre 2002 Wang fa parte dell'Ufficio politico del Partito Comunista Cinese. Dopo il colloquio, i due ministri hanno rilasciato una dichiarazione congiunta ai piedi del Castelgrande.
La visita di Yang nella Confederazione ha coinciso con il 75mo anniversario dell'instaurazione delle relazioni diplomatiche tra i due paesi. In quell'occasione – nel 1950 – la Svizzera di Max Petitpierre era stata una delle prime nazioni occidentali a riconoscere la Repubblica Popolare Cinese di Mao.