Ignazio Cassis ha parlato di un «anello di fuoco» che circonda l'Europa, in relazione ai conflitti in corso (foto d'archivio).

Il Consigliere federale Ignazio Cassis, parlando delle attuali sfide geopolitiche e del ruolo del nostro Paese, ha detto che in Svizzera non si tiene ancora sufficientemente conto della situazione globale del mondo.

«Credo che in Svizzera ci siamo abituati alla nostra prosperità e sicurezza per molti decenni. Crediamo che siano quasi un dono di Dio», ha detto il capo del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) in un'intervista apparsa sulle testate Tamedia.

È una «necessità strategica» per la Confederazione avere una relazione stabile con i suoi vicini, ha detto a proposito del pacchetto di trattati con l'UE. Ha sottolineato che i legami economici, sociali e culturali con l'Europa sono strettamente intrecciati.

Per quanto riguarda i conflitti in corso, come la guerra in Ucraina e l'escalation in Medio Oriente, Cassis ha parlato di un «anello di fuoco» che circonda l'Europa. «La Svizzera è al centro del continente, siamo parte della comunità di destino europea», ha proseguito il consigliere federale.

Allo stesso tempo, ha espresso preoccupazione per l'indebolimento del multilateralismo e il ritorno alla mentalità degli Stati nazionali: «Stiamo tornando a una logica di 'prima l'America, prima l'Europa, prima la Svizzera'», ha affermato il liberale.

Ciò sta portando a una maggiore volontà di potere da parte delle grandi potenze, che viene portata avanti anche con la forza. «Sta emergendo un nuovo ordine mondiale, ma non sappiamo come sarà».

Alla domanda se la Svizzera dovrà armarsi ancora di più a medio termine, Cassis ha ammesso che la tendenza globale va in questa direzione. Il budget federale 2025 prevede già un aumento dei fondi per l'esercito di 530 milioni di franchi. Altre spese, come l'aiuto all'estero, saranno invece ridotte di 110 milioni di franchi.