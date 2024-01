Il Consiglio federale, sotto la guida della presidente Viola Amherd (al centro), dovrà affrontare alcuni compiti difficili nel 2024. Bild: Keystone

Presto lavoreremo più a lungo o ci sarà una tredicesima AVS? Raggiungeremo finalmente un accordo con Bruxelles? E chi prenderà il timone dell'UDC e dei Verdi? La Svizzera del 2024 offre materiale politicamente esplosivo.

Hai fretta? blue News riassume per te Nel 2024, diverse questioni politiche importanti attendono una soluzione.

Le proposte referendarie non mancano: tra le altre cose, il popolo voterà sull'introduzione di una tredicesima AVS e sull'aumento dell'età pensionabile a 66 anni.

Saranno sottoposte alle urne anche 2 iniziative popolari del PS e del Centro, che riguardano l'aumento dei costi della sanità.

Due dei principali partiti sono alla ricerca di nuovi presidenti: Marco Chiesa si dimette dall'UDC e Balthasar Glättli dai Verdi.

Il Consiglio federale vuole anche raggiungere un accordo con l'UE su come dovranno essere le relazioni bilaterali in futuro. Mostra di più

14 gennaio: colloqui di pace sull' Ucraina a Davos

L'annuncio è arrivato a sorpresa: poco meno di un mese fa, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva detto che i colloqui di pace si sarebbero tenuti in Svizzera. L'incontro avverrà domenica 14 gennaio a Davos, dove il giorno successivo - ossia lunedì 15 gennaio - inizierà il World Economic Forum (WEF) di quest'anno.

«L'elenco definitivo dei partecipanti sarà ultimato solo poco prima della conferenza», spiega Elisa Raggi, portavoce per i media del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), interpellata da blue News. I preparativi sono in pieno svolgimento.

L'incontro è organizzato congiuntamente da Ucraina e Svizzera, ha proseguito la portavoce del DFAE, e sarà incentrato sul piano in dieci punti di Zelensky per la fine della guerra. Il piano prevede, tra l'altro, il ritiro di tutte le truppe russe dall'Ucraina, compresa la Crimea, occupata dal 2014. Inoltre, tutti i prigionieri di guerra devono essere rilasciati.

Lunedì è stata confermata la presenza di Zelensky, che terrà anche un discorso ufficiale. Per ora però non si sa se il presidente ucraino incontrerà il ministro degli affari esteri.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato a sorpresa colloqui di pace in Svizzera alla fine del 2023. Michael Kappeler/dpa

24 febbraio: Wermuth torna dal congedo sabbatico

La leadership del partito socialista sarà di nuovo al completo il 24 febbraio, quando si concluderà il periodo sabbatico di due mesi preso per la famiglia da Cédric Wermuth. Come ha spiegato il consigliere nazionale argoviese su X, intende tornare all'attività politica in occasione del congresso del partito del 24 febbraio. Fino ad allora, la copresidente Mattea Meyer sarà l'unica responsabile.

Il PS dovrà fare a meno di Cédric Wermuth fino alla fine di febbraio: il co-presidente si prende una pausa familiare. Keystone

3 marzo: votazione sull'AVS

Il 3 marzo saranno sottoposte a votazione due proposte relative alla sicurezza finanziaria dell'AVS. La prima è l'iniziativa sindacale per l'introduzione di una tredicesima mensile AVS. Viene respinta dai partiti conservatori, mentre il PS e i Verdi sono favorevoli. Ma, secondo i sondaggi, l'iniziativa gode di un ampio sostegno anche tra gli elettori di centro-destra.

La seconda proposta è l'iniziativa sulle pensioni dei giovani PLR, che prevede un aumento dell'età di pensionamento generale a 66 anni. Dopodiché, l'età in cui smettere di lavorare dovrebbe essere legata all'aspettativa di vita, cioè continuare ad aumentare gradualmente. Finora, i Giovani del PLR hanno ricevuto solo il sostegno della formazione principale del proprio partito.

Le due proposte saranno anche il primo banco di prova per Elisabeth Baume-Schneider, che ha assunto la direzione del Dipartimento degli Affari interni all'inizio dell'anno: la consigliera federale del PS deve rappresentare la posizione dell'intero Consiglio federale, che respinge entrambe le iniziative, mettendo Baume-Schneider in contrasto con il suo stesso partito. Il politologo Michael Hermann ha un'idea su come intende risolvere questa situazione di equilibrio: «Farà sempre capire dove si trova il suo cuore: a sinistra», ha detto in un'intervista a blue News.

La consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider ha ereditato il Dipartimento dell'Interno da Alain Berset. Qui, il consigliere federale uscente consegna le chiavi - e i fiori - alla sua collega. Keystone

9 marzo: chi assumerà la presidenza dei giovani UDC?

Chi sarà il nuovo leader dei giovani UDC? Lo deciderà l'Assemblea generale annuale del 9 marzo. L'attuale presidente, David Trachsel, si dimette dopo quattro anni di mandato. Insieme al 29enne di Basilea, se ne vanno anche altri cinque membri della leadership del partito. Rimarrà invece Nils Fiechter. Il 27enne di Berna è considerato il favorito per la presidenza.

Dopo quattro anni di presidenza ddei giovani dell'UDC, David Trachsel non si candida più per la rielezione. Keystone

23 marzo: chi assumerà la presidenza dell'UDC?

Il 23 marzo i delegati democentristi eleggeranno il nuovo leader del partito. Marco Chiesa si dimette dopo quasi quattro anni. Il ticinese ha spiegato di aver portato a termine il suo mandato: «L'obiettivo del mio mandato era vincere le elezioni e rafforzare la politica e i valori dell'UDC». Ci è riuscito.

Non è ancora chiaro chi succederà a Chiesa. Marcel Dettling, Consigliere nazionale di Svitto, Céline Amaudruz, consigliera nazionale di Ginevra e Franz Grüter, consigliere nazionale di Lucerna, sono stati indicati come possibili candidati.

Le candidature possono essere registrate fino al 19 gennaio, quando l'elezione avrà luogo in occasione dell'Assemblea dei delegati.

6 aprile: chi sostituirà Glättli alla testa dei Verdi?

Anche i Verdi sono alla ricerca di un nuovo presidente: Balthasar Glättli si dimette in seguito al cattivo risultato delle elezioni federali dell'ottobre 2023. «Sono il volto di questa sconfitta», ha dichiarato il leader dei Verdi e consigliere nazionale di Zurigo. È presidente del partito dal 2020.

Lisa Mazzone è spesso indicata come la favorita. La 35enne ginevrina è considerata la giovane speranza dei Verdi e ha trascorso quattro anni al Consiglio degli Stati, ma ha sorprendentemente mancato la rielezione in autunno.

Balthasar Glättli rinuncia alla presidenza dei Verdi. Questo permetterà a Lisa Mazzone di Ginevra di tornare in politica? Keystone

Primavera: il Consiglio federale mette a punto il mandato negoziale con l'UE

Come dovrebbero essere le relazioni della Svizzera con l'UE? Questo tema perenne dominerà l'anno della politica estera. Il Consiglio federale è passato all'offensiva nel dicembre 2023: ha presentato una bozza di mandato negoziale con l'UE e l'ha inviata ai Cantoni e al Parlamento per consultazione.

Se tutto va secondo i piani, il Governo vuole finalizzare il mandato definitivo in primavera e poi avviare i negoziati. Il calendario è ambizioso: un accordo deve essere raggiunto entro la fine dell'anno. Tuttavia, i punti critici già noti devono essere risolti.

A differenza dei negoziati falliti su un accordo quadro istituzionale, le questioni istituzionali saranno ora disciplinate in pacchetti individuali. Ma i sindacati sono già insoddisfatti delle soluzioni delineate per la protezione dei salari, ed è improbabile che l'UDC offra comunque una collaborazione.

Il Consigliere federale e Ministro degli Esteri Ignazio Cassis e la Presidente Viola Amherd avranno il loro bel da fare. Tuttavia, il vicesegretario di Stato Patric Franzen sta negoziando con l'UE in qualità di capo negoziatore.

C'è altro?

Nel corso dell'anno saranno sottoposte a votazione anche due iniziative relative all'aumento dei premi dell'assicurazione sanitaria: l'iniziativa per lo sgravio dei premi del PS e l'iniziativa per il freno ai costi de Il Centro. Non è ancora chiaro quando il popolo sarà chiamato alle urne su queste iniziative.

L'iniziativa del PS mira a garantire che una famiglia debba pagare un massimo del dieci per cento del suo reddito per i premi dell'assicurazione sanitaria. Il Partito di Centro, invece, vuole obbligare il Consiglio federale a intervenire se i costi della salute aumentano del 20% rispetto ai salari.

Il Governo respinge entrambe le iniziative. Anche in questo caso, spetta al nuovo ministro degli Interni Elisabeth Baume-Schneider combattere la campagna referendaria per l'Esecutivo.

All'ordine del giorno c'è anche l'iniziativa popolare «Per la libertà e l'integrità fisica», lanciata dal Movimento Svizzero per la Libertà in seguito alla pandemia di Covid. L'obiettivo è che la Svizzera non possa più rendere obbligatoria la vaccinazione. Il Consiglio federale è contrario.

Infine, c'è la riforma del secondo pilastro, contro la quale i sindacati, il PS e i Verdi hanno lanciato un referendum. Il fulcro della riforma è la riduzione del tasso di conversione dal 6,8 al 6,0%. Ciò significa che chi accumula un avere di vecchiaia di 100.000 franchi nel secondo pilastro riceverà in futuro una pensione annua di 6.000 franchi anziché di 6.800 franchi.

Sebbene siano previsti pagamenti compensativi per le coorti di una generazione di transizione, la sinistra critica la riforma come un'ingiusta riduzione delle pensioni.