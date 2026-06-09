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Lo rivela uno studio Il 2025 è stato di crescita per gli investimenti sostenibili in Svizzera

SDA

9.6.2026 - 19:00

In molti contesti la sostenibilità è diventata la norma.
In molti contesti la sostenibilità è diventata la norma.
Keystone

Il valore degli investimenti detti sostenibili continua ad aumentare in Svizzera, con un mercato che – contrariamente a quello di altri paesi – continua a mantenersi robusto.

Keystone-SDA

09.06.2026, 19:00

09.06.2026, 19:13

Lo rivela uno studio pubblicato da Swiss Sustainable Finance (SSF), organizzazione attiva nel ramo.

Il volume totale degli investimenti in questione è progredito del 3% nel 2025, raggiungendo 1940 miliardi di franchi.

Secondo il rapporto, i criteri di sostenibilità vengono ormai spesso integrati nei processi senza che i prodotti vengano espressamente commercializzati come sostenibili: sono ormai diventati la norma in molti contesti.

La meteo come incognita

I principali rischi legati alla natura vengono considerati ora gli eventi meteorologici estremi: gli operatori finanziari li vedono come un fattore importante per le fluttuazioni degli utili, le perdite di valore e le interruzioni delle catene di approvvigionamento.

Allo stesso tempo la necessità di infrastrutture resilienti e modelli di attività rispettosi del clima apre nuove opportunità di investimento.

Secondo lo studio è aumentato notevolmente anche l'uso dell'intelligenza artificiale.

Molte applicazioni sono passate dalla fase di test a quella operativa e vengono utilizzate sempre più spesso per analisi degli investimenti, valutazioni dei rischi e sviluppo di nuovi prodotti.

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