Gli elettori saranno chiamati ad esprimersi sull'iniziativa sulla neutralità dopo le vacanze estive Keystone

Saranno due gli oggetti in votazione il prossimo 27 settembre: l'iniziativa sulla neutralità e quella sull'alimentazione. Lo ha reso noto oggi il Consiglio federale.

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L'iniziativa popolare «Salvaguardia della neutralità svizzera (Iniziativa sulla neutralità)», lanciata da Pro Svizzera e da alcuni membri dell'UDC, chiede di iscrivere nella Costituzione una definizione di neutralità, esigendo che Berna non aderisca ad alcuna alleanza militare o di difesa, salvo in caso di attacco diretto contro la Svizzera.

Il testo vuole che la Confederazione rinunci a sanzioni nei confronti di Stati belligeranti, al contrario di quanto fatto con la Russia dopo l'invasione dell'Ucraina.

Obiettivi, questi, considerati troppo rigidi dagli oppositori che non vogliono limitare il margine di manovra della Svizzera in materia di politica estera; insomma, il principio di neutralità deve rimanere pragmatico e flessibile.

Per questo motivo Governo e Parlamento hanno raccomandato il «no» all'iniziativa, senza opporle alcun controprogetto.

Dal canto suo, l'iniziativa popolare «Per un'alimentazione sicura – mediante il rafforzamento di una produzione nazionale sostenibile, più derrate alimentari vegetali e acqua potabile pulita (Iniziativa sull'alimentazione)», promossa dall'associazione «Acqua pulita per tutti», chiede che l'agricoltura e l'intera filiera puntino maggiormente sulla produzione e sul consumo di derrate di origine vegetale anziché animale.

Il testo prevede anche di aumentare il tasso di autoapprovvigionamento netto della Confederazione, che dovrebbe passare dall'attuale 46% ad almeno il 70%.

Esige altresì che siano preservate acqua potabile a sufficienza, la biodiversità e la fertilità del suolo. Gli obiettivi andrebbero raggiunti entro 10 anni dall'eventuale adozione.

Nonostante condividano l'intento di rafforzare l'autonomia alimentare, soprattutto alla luce dell'attuale situazione geopolitica, Governo e Parlamento hanno raccomandato di respingere l'iniziativa senza opporle alcun controprogetto, mettendo in risalto i dubbi sulla sua attuabilità pratica.

In particolare, per esecutivo e legislativo il fatto di aumentare il grado di autoapprovvigionamento al 70% «non è realistico» soprattutto in considerazione delle brevi tempistiche.

La Confederazione ha già inoltre ampiamente integrato gli obiettivi dell'iniziativa nei lavori sulla politica agricola a partire dal 2030+, una strada considerata ben più praticabile.