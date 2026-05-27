Governo Il 27 settembre si vota sulle iniziative sulla neutralità e sull'alimentazione

Gli elettori saranno chiamati ad esprimersi sull'iniziativa sulla neutralità dopo le vacanze estive

Saranno due gli oggetti in votazione il prossimo 27 settembre: l'iniziativa sulla neutralità e quella sull'alimentazione. Lo ha reso noto oggi il Consiglio federale.