Il bar di Crans-Montana pubblicizzava le sue feste con candele scintillanti su bottiglie di champagne

Crans-Montana: spunta il video promozionale del bar con candeline su bottiglie di champagne? Secondo le dichiarazioni di 2 sopravvissute, il rogo è stato causato da candeline su una bottiglia di champagne, un espediente comune nel locale, come mostra un video d'archivio del bar. 01.01.2026

In seguito all'incendio mortale del bar «Le Constellation» di Crans-Montana, è emerso del materiale pubblicitario che il locale usava per promuovere la sua attività. Un video mostra bottiglie di champagne con sopra delle candeline accese, che venivano portate ai clienti dalle cameriere.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te In seguito all'incendio del bar «Le Constellation», sta circolando un video pubblicitario del locale.

Si vedono bottiglie di champagne con candeline accese che sprigionano scintille durante le feste.

Le autorità sottolineano che non ci sono ancora risultati confermati sulla causa dell'incendio. Mostra di più

Dopo il devastante incendio di Crans-Montana, in cui hanno perso la vita diverse decine di persone e oltre un centinaio sono rimaste ferite, le indagini sulle cause dell'incidente proseguono. In questo contesto, un vecchio video promozionale del bar «Le Constellation» sta ora attirando l'attenzione.

Il video, pubblicato online prima dell'incidente, mostra una scena di festa all'interno del bar. Tra le altre cose, mostra bottiglie di champagne con delle candele accese scintillanti attaccate sopra ad esse. Simili allestimenti sono noti nella vita notturna e vengono utilizzati in club e bar di tutto il mondo.

Le immagini e le descrizioni precedenti mostrano che l'interno del locale era fortemente caratterizzato da elementi in legno. Il bar disponeva anche di un'area dedicata al fumo e alla shisha.

Se, e in che misura, questi fattori siano stati rilevanti per lo sviluppo dell'incendio è parte dell'indagine in corso.

Come ha riportato giovedì pomeriggio il portale «Inside Paradeplatz», alcune immagini precedenti dell'interno del bar avrebbero mostrato un isolamento acustico sul soffitto.

Si tratta di materiali simili a schiuma. Secondo il portale, queste sostanze potrebbero aver accelerato la propagazione delle fiamme.

Poco dopo il catastrofico incendio, le pagine Facebook e Instagram del bar «Le Constellation» sono state messe offline. I gestori non hanno ancora commentato pubblicamente questo passo. Anche le autorità non hanno fornito alcuna informazione.

Le autorità stanno indagando in varie direzioni

Le autorità vallesane stanno mantenendo un profilo basso su possibili collegamenti tra questi effetti e l'incendio.

La procuratrice generale Béatrice Pilloud ha sottolineato, durante la conferenza stampa, che al momento non ci sono risultati certi sulle cause del rogo.

Per ora non sono state rilasciate dichiarazioni su scenari specifici o su singoli oggetti presenti nel ristorante.

Il comandante della polizia Frédéric Gisler ha spiegato che le indagini si stanno svolgendo in diverse direzioni. La priorità è data all'identificazione delle vittime e alla cura dei loro parenti. Le speculazioni sulle singole possibili cause dell'incendio non sono appropriate.

Il bar «Le Constellation» si trovava nel seminterrato di un edificio nel centro di Crans-Montana ed era un luogo di incontro molto conosciuto nella stazione sciistica. Veniva gestito come bar durante il giorno e come bar e discoteca la sera.

Secondo le informazioni disponibili, il locale poteva ospitare diverse centinaia di persone.