Ancora una settimana
Il caldo non dà tregua: prorogata l'allerta canicola in Ticino e Moesano
La fase più intensa dell'ondata di calore è attesa tra martedì 14 e giovedì 16 luglio.
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Il caldo intenso continuerà a farsi sentire anche nei prossimi giorni. Le autorità hanno deciso di prolungare l'allerta canicola in Ticino e nel Moesano almeno fino a venerdì 17 luglio.
Hai fretta? blue News riassume per te
- L'allerta canicola è stata prorogata fino a venerdì 17 luglio e riguarda tutte le zone sotto gli 800 metri.
- La fase più intensa dell'ondata di calore è attesa tra martedì 14 e giovedì 16 luglio.
- Le temperature raggiungeranno i 35 gradi al Sud delle Alpi, con notti tropicali e scarse possibilità di raffrescamento.
Il caldo continua a stringere nella sua morsa il Ticino e il Moesano.
Vista la persistenza delle alte temperature, le autorità hanno deciso di prolungare l'allerta canicola fino a venerdì 17 luglio alle ore 20.00.
Il provvedimento riguarda tutte le regioni situate al di sotto degli 800 metri di quota.
Secondo le previsioni, la fase più intensa dell'ondata di calore è attesa tra martedì 14 luglio, dalle ore 8.00, e giovedì 16 luglio fino alle ore 20.00.
Resta inoltre in vigore in gran parte della Svizzera, fatta eccezione per le zone di montagna, l'allerta canicola di grado 3 (marcato).
Questo livello viene dichiarato quando la temperatura media giornaliera raggiunge o supera i 25 gradi per almeno tre giorni consecutivi, senza un raffrescamento significativo durante la notte.
Nei prossimi giorni le temperature massime toccheranno i 31-35 gradi al Sud delle Alpi e potranno arrivare fino a 36 gradi al Nord. Con un'umidità relativa compresa tra il 30 e il 50 per cento, il caldo potrebbe risultare ancora più afoso.
Anche le ore notturne offriranno poco sollievo: le minime resteranno comprese tra 18 e 23 gradi, rendendo difficile il naturale raffreddamento dell'organismo.
- Proteggersi dalla radiazione solare diretta (stare in luoghi ombreggiati, fare uso di un abbigliamento adatto, un copricapo, occhiali da sole, creme solari, ecc.).
- Assumere liquidi a sufficienza (almeno 1,5 litri al giorno), possibilmente non zuccherati.
- Evitare gli sforzi fisici.
- Non consumare bevande alcoliche.
- Mangiare cibi rinfrescanti.
- Rinfrescare il più possibile il corpo e gli edifici. Arieggiare bene gli edifici, in particolare la notte.
- Durante o dopo un’eventuale attività sportiva compensare la perdita di sali.
- Prendere contatto con le persone vicine (parenti, vicini di casa, …) che rientrano nelle categorie a rischio (in particolare gli anziani che sono soli e/o con malattie croniche) e assicurarsi che stiano bene e che seguano (e siano in grado di seguire) le raccomandazioni diramate.
- Non lasciare persone o animali all’interno dell’auto.
Come comportarsi durante un periodo di canicola?