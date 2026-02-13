Si annuncia un rincaro sul fronte della carne.
Keystone
L'ondata di calore che ha investito la Svizzera non ha finora frenato in modo significativo il consumo di carne, ma la siccità prolungata rischia di ridurre l'offerta e far lievitare i prezzi.
A lanciare l'allarme è Marco Tschanz, CEO di Bell, uno dei principali attori del settore alimentare elvetico.
«Se le temperature superano i 29 gradi per un periodo prolungato, il consumo di carne inizia a calare: i consumatori potrebbero avere meno voglia di mettersi davanti al barbecue», spiega il dirigente in un'intervista all'agenzia Awp.
«Ma quest'estate non abbiamo registrato un calo massiccio. Fattori come le festività o le vacanze hanno un peso maggiore».
Se la costina tiene, il caldo spinge comunque verso altri prodotti.
«Frutte fresche tagliate, insalate in bowl e sandwich stanno riscuotendo un grande successo», osserva il manager. «Per i panini abbiamo raggiunto punte di oltre 220'000 pezzi al giorno».
Ma il vero fenomeno degli ultimi diciotto mesi è il tofu: Bell ha raddoppiato la capacità produttiva nel suo nuovo impianto di Landquart, nei Grigioni.
«Il tofu è praticamente esaurito in Europa. Riceviamo richieste persino da commercianti tedeschi che ci chiedono se possono importarlo dalla Svizzera», rivela l'esperto. «Il tofu è estremamente versatile e si abbina bene ad altri prodotti vegetali, al pesce o al pollame».
Il problema numero uno è però la siccità. Secondo Tschanz la mancanza d'acqua sta già avendo ripercussioni sull'intera filiera.
«Le insalate a foglia piccola sono in parte quasi introvabili in Europa, tanto che siamo costretti ad approvvigionarci dalla Turchia».
Ancora più critica è la situazione per il bestiame: «A causa della siccità gli animali vengono portati a valle per la macellazione prima del previsto: questo significa che quell'offerta ci mancherà più avanti nell'anno».
Per far fronte a eventuali strozzature, Bell sta accumulando scorte mirate.
«Cerchiamo di stimare le quantità da immagazzinare in base all'andamento previsto delle vendite e alla disponibilità attuale delle materie prime», dichiara il presidente della direzione in carica dal 2024.
«L'approvvigionamento è ulteriormente complicato dal fatto che la carne non può essere importata liberamente».
La domanda che tutti i consumatori si pongono è: i prezzi della carne aumenteranno?
«Tendenzialmente sì», risponde il professionista.
«In linea di principio, trasmettiamo le variazioni di prezzo in entrambe le direzioni. Lo abbiamo fatto di recente anche quando i prezzi del maiale sono crollati. Ora, però, la siccità, la riduzione degli allevamenti, le epidemie animali e il contesto normativo puntano verso un'offerta più ridotta. Nel frattempo, la domanda mondiale di proteine animali continua a crescere. Tutto ciò dovrebbe portare a un aumento dei prezzi. Finora siamo riusciti a trasferire sul mercato i costi aggiuntivi legati alle condizioni meteorologiche», conclude.