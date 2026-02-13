L'ondata di calore che ha investito la Svizzera non ha finora frenato in modo significativo il consumo di carne, ma la siccità prolungata rischia di ridurre l'offerta e far lievitare i prezzi.

Parla il CEO di Bell Il caldo non frena i consumi della carne, ma farà aumentare i prezzi

A lanciare l'allarme è Marco Tschanz, CEO di Bell, uno dei principali attori del settore alimentare elvetico.

«Se le temperature superano i 29 gradi per un periodo prolungato, il consumo di carne inizia a calare: i consumatori potrebbero avere meno voglia di mettersi davanti al barbecue», spiega il dirigente in un'intervista all'agenzia Awp.

«Ma quest'estate non abbiamo registrato un calo massiccio. Fattori come le festività o le vacanze hanno un peso maggiore».

Tutti vogliono il tofu

Se la costina tiene, il caldo spinge comunque verso altri prodotti.

«Frutte fresche tagliate, insalate in bowl e sandwich stanno riscuotendo un grande successo», osserva il manager. «Per i panini abbiamo raggiunto punte di oltre 220'000 pezzi al giorno».

Ma il vero fenomeno degli ultimi diciotto mesi è il tofu: Bell ha raddoppiato la capacità produttiva nel suo nuovo impianto di Landquart, nei Grigioni.

«Il tofu è praticamente esaurito in Europa. Riceviamo richieste persino da commercianti tedeschi che ci chiedono se possono importarlo dalla Svizzera», rivela l'esperto. «Il tofu è estremamente versatile e si abbina bene ad altri prodotti vegetali, al pesce o al pollame».

Il problema numero uno è però la siccità. Secondo Tschanz la mancanza d'acqua sta già avendo ripercussioni sull'intera filiera.

«Le insalate a foglia piccola sono in parte quasi introvabili in Europa, tanto che siamo costretti ad approvvigionarci dalla Turchia».

Ancora più critica è la situazione per il bestiame: «A causa della siccità gli animali vengono portati a valle per la macellazione prima del previsto: questo significa che quell'offerta ci mancherà più avanti nell'anno».

Verso un aumento dei prezzi

Per far fronte a eventuali strozzature, Bell sta accumulando scorte mirate.

«Cerchiamo di stimare le quantità da immagazzinare in base all'andamento previsto delle vendite e alla disponibilità attuale delle materie prime», dichiara il presidente della direzione in carica dal 2024.

«L'approvvigionamento è ulteriormente complicato dal fatto che la carne non può essere importata liberamente».

La domanda che tutti i consumatori si pongono è: i prezzi della carne aumenteranno?

«Tendenzialmente sì», risponde il professionista.

«In linea di principio, trasmettiamo le variazioni di prezzo in entrambe le direzioni. Lo abbiamo fatto di recente anche quando i prezzi del maiale sono crollati. Ora, però, la siccità, la riduzione degli allevamenti, le epidemie animali e il contesto normativo puntano verso un'offerta più ridotta. Nel frattempo, la domanda mondiale di proteine animali continua a crescere. Tutto ciò dovrebbe portare a un aumento dei prezzi. Finora siamo riusciti a trasferire sul mercato i costi aggiuntivi legati alle condizioni meteorologiche», conclude.