Ospite d'onore, per la prima volta, il Canton Berna. All'evento hanno preso parte anche i consiglieri federali Elisabeth Baume-Schneider e Albert Rösti.

In un discorso pronunciato durante la parte ufficiale della manifestazione, Rösti ha accolto con favore l'invito rivolto al suo cantone di origine, a simboleggiare la conclusione istituzionale della Questione giurassiana dopo il trasferimento di Moutier nel canton Giura lo scorso 1° gennaio.

Egli ha poi difeso la revisione dell'ordinanza sull'allevamento nell'ambito della politica agricola 2022+, che comporta una riduzione dei sussidi destinati alla Federazione svizzera dei cavalli delle Franches-Montagnes, di cui è stato presidente prima di diventare consigliere federale.

«La riduzione dei sussidi non è dovuta a misure di risparmio adottate dalla Confederazione. È legata alle nuove disposizioni di legge che ridefiniscono le condizioni di concessione dei sussidi e l'importo massimo consentito», ha precisato, aggiungendo che allevatori continuano a beneficiare «di un ampio sostegno politico».

Il gruppo autonomista Bélier ha da parte sua deplorato la partecipazione del canton Berna in qualità di ospite d'onore e colto l'occasione per inaugurare un murale che ripercorre la storia del canton Giura, sin dalla donazione dell'abbazia di Moutier-Grandval al vescovo di Basilea nel 999.

È stata inoltre issata una bandiera sulla quale un ariete trafigge un orso nello stemma bernese. «Non si può pretendere di scoprire il Giura ignorando la lotta che lo ha plasmato. Visitare la nostra regione significa anche accettare questa parte della sua storia, indipendentemente dal fatto che si condividano o meno le convinzioni che la animano», sostiene il gruppo Bélier in un comunicato.