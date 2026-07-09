Predate 9 capre
Il Cantone emana un ordine d'abbattimento per un lupo in Valle di Blenio
Immagine illustrativa d'archivio.
sda
Il Consiglio di Stato ha emanato un ordine di abbattimento per un singolo lupo protagonista di un evento predatorio nella notte tra il 6 e il 7 luglio in Valle di Blenio.
In quell’occasione sono state predate almeno 9 capre non proteggibili con misure adeguatamente esigibili in zona Alpe di San Martino a Acquarossa.
Dopo l'episodio c'è stato lo scarico anticipato dell’alpeggio colpito.
«Tenuto conto che nell’areale abituale di attività del lupo di questa zona sono tuttora presenti animali da reddito al pascolo non proteggibili mediante misure di protezione ragionevolmente esigibili, – si legge nella comunicazione ufficiale del Cantone – sussiste la concreta necessità di prevenire altri danni ad animali da reddito sono dati i presupposti per l’abbattimento di un singolo lupo».
La misura entrerà in vigore domani, venerdì, con la sua pubblicazione sul Foglio Ufficiale e avrà una durata di 60 giorni.
L'esecuzione sarà assicurata all’interno del perimetro definito dall’Ufficio della caccia e della pesca (UCP) dai guardacaccia, i quali, potranno, se necessario, avvalersi della collaborazione di cacciatori adeguatamente formati.