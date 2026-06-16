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Il Casinò di Lugano ha chiuso il 2025 con un utile netto di 5,1 milioni di franchi, un risultato importante a fronte delle operazioni straordinarie per 9 milioni dovute alla controversia con il Kursaal di Locarno.
L’assemblea della Casinò Lugano SA, si legge in un comunicato, si è tenuta ieri, lunedì.
I conti del 2025, presentati dal consiglio d’amministrazione presieduto da Emanuele Stauffer, sono stati approvato all'unanimità da azionisti pubblici e privati.
Il prodotto lordo ha raggiunto 42,5 milioni di franchi, in crescita del 4%, mentre il comparto più positivo è risultato la piattaforma di gioco online Swiss4win.ch.